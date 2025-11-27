Centro antiviolenza, aumentano le ricerche online: gli ultimi dati

Negli ultimi cinque anni, le ricerche online di aiuto per i centri antiviolenza sono aumentate in modo vertiginoso. La query “centro antiviolenza vicino a me” ha registrato un incremento del +950%, un dato che racconta da solo la crescita del bisogno di protezione da parte delle donne che subiscono violenza. Un’emergenza che attraversa tutto il Paese e che, secondo le analisi di Google Trends, si manifesta come un fenomeno sempre più urgente e localizzato.

Crescita delle ricerche: “centro antiviolenza vicino a me” a +950%

I dati di Google Trends relativi al periodo 22 novembre 2020 – 29 novembre 2025 mostrano una crescita costante dell’interesse verso i servizi di supporto alle vittime. Il picco più significativo si registra nel 2023, ma l’aumento è evidente lungo tutto il quinquennio. Le ricerche correlate confermano la tendenza:

centro anti violenza donne: +450%

cav: +90%

1522 centro antiviolenza: +50%

Quest’ultimo dato fotografa un ricorso sempre più frequente al 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, fondamentale nelle situazioni di emergenza.

Le regioni che cercano più aiuto: Umbria, Abruzzo e Liguria in testa

A livello territoriale, l’interesse di ricerca mostra un trend trasversale. Le regioni con i valori più alti sono:

Umbria: 100

Abruzzo: 98

Liguria: 94

Sardegna: 79

Puglia: 73

Seguono Lazio, Trentino-Alto Adige, Veneto, Marche, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Molise, Piemonte, Campania, Lombardia, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Basilicata. Il punteggio di Google Trends (0–100) non indica il numero assoluto di ricerche, ma la frequenza relativa: anche aree piccole possono mostrare valori elevati se una quota significativa della popolazione cerca informazioni sui centri antiviolenza. Le query più ricorrenti evidenziano una richiesta specifica di indirizzi, contatti e servizi territoriali.

Il quadro ufficiale della violenza di genere in Italia

Le statistiche nazionali confermano la gravità del fenomeno. Secondo l’ISTAT (2024): il 31,5% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali nel corso della vita; oltre 22.000 donne si rivolgono ogni anno a un centro antiviolenza; più del 63% non denuncia subito per timore di ritorsioni o mancanza di supporto.

Il Ministero dell’Interno registra nel 2023 120 femminicidi, di cui 70 in ambito familiare o affettivo; inoltre, l’80% dichiara di conoscere il proprio aggressore. Dal 1522, il Dipartimento Pari Opportunità segnala chiamate in aumento del +71% rispetto al 2019. L’incrocio di questi dati con la crescita delle ricerche online evidenzia un quadro univoco: la domanda di aiuto cresce più rapidamente della capacità del sistema di offrire protezione.

L’allarme degli esperti: la denuncia dell’Avv. Elisa Anania

L’avvocata Elisa Anania, esperta matrimonialista e specialista nella tutela delle vittime, legge il +950% delle ricerche come un segnale inequivocabile: «Le vittime non cercano informazioni generiche: cercano un posto dove andare subito, fisicamente».

Nel suo lavoro quotidiano rileva un aumento netto delle richieste di consulenza, soprattutto per violenze psicologiche ed economiche. Ricorda inoltre che, secondo i dati ISTAT, oltre il 40% delle violenze non viene denunciato, e che questo rende il fenomeno ancora più esteso di quanto mostrino i numeri ufficiali. Anania sottolinea anche le criticità del sistema: «Il Codice Rosso ha introdotto tutele importanti, ma le misure di protezione restano troppo lente rispetto all’urgenza delle vittime».

E richiama l’attenzione su un dato particolarmente drammatico: «Il 75% dei femminicidi avviene quando la donna tenta di lasciare il partner. Le ricerche online sono spesso il primo segnale di uscita dal ciclo della violenza. Ignorarle significa perdere tempo prezioso»

Conclusioni: un’emergenza nazionale che non può essere ignorata

Il boom di ricerche — +950% per “centro antiviolenza vicino a me” — conferma l’esistenza di un’emergenza reale e urgente. Le istituzioni, i media e la società civile sono chiamati a riconoscere questi segnali come una richiesta di aiuto immediata. Come ricorda l’avvocata Elisa Anania, si tratta di un’emergenza silenziosa silenziosa, fatta di violenze sommerse e tempi di protezione ancora troppo lunghi. Un quadro che richiede interventi rapidi, risorse adeguate e un rafforzamento concreto dei servizi dedicati alle vittime.