Rogo al tribunale di Ivrea: artificieri intervenuti dopo segnalazioni di esplosione

Il 21 aprile 2026 un incendio ha interessato gli uffici del tribunale di Ivrea; dispiegamento di vigili del fuoco e forze dell'ordine, segnalazioni di boati e primi accertamenti su una possibile bomba carta senza feriti

La sera del 21 aprile 2026 un incendio è divampato all’interno degli uffici del tribunale di Ivrea, nel Torinese. Una colonna di fumo densa è risultata visibile anche da lontano, richiamando l’attenzione di residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti in rapido ordine di arrivo i vigili del fuoco, insieme alle pattuglie delle forze dell’ordine che hanno provveduto a isolare l’area per motivi di sicurezza.

Cosa è accaduto la sera dell’incendio

Secondo la ricostruzione delle prime ore, le fiamme si sono sviluppate negli spazi destinati agli uffici giudiziari mentre gli ambienti erano chiusi al pubblico: sia gli uffici della Procura sia quelli del Tribunale non erano operativi al momento dell’evento. Diversi testimoni hanno riferito di aver udito dei boati poco prima o durante lo sviluppo del rogo, una circostanza che ha spinto le autorità a considerare tutte le ipotesi e a richiedere l’intervento del nucleo speciale per gli ordigni.

Presenza di fumo e gestione della scena

Il fumo, come riportato da diverse fonti, ha formato una colonna ben visibile al di sopra dell’edificio; per questo motivo la zona è stata delimitata e tenuta lontana sia la popolazione sia i mezzi non autorizzati. Il coordinamento delle operazioni ha visto lavorare insieme il comando dei vigili del fuoco e le unità della polizia e dei carabinieri, con l’obiettivo primario della messa in sicurezza e della ricerca di eventuali persone coinvolte: al termine degli interventi non sono stati registrati feriti.

Segnalazioni di esplosione e ruolo degli artificieri

Fra gli elementi che hanno complicato la gestione della situazione c’è stata una segnalazione, pervenuta intorno alle ore serali, relativa a una possibile esplosione nel parcheggio del tribunale: alcuni cittadini hanno parlato di un rumore forte simile a uno scoppio. In risposta a queste indicazioni, le forze dell’ordine hanno allertato il nucleo specializzato degli artificieri dei carabinieri, che si sono recati sul posto per eseguire verifiche e azioni di contenimento.

Accertamenti iniziali e ipotesi al vaglio

Le prime verifiche condotte dagli operatori hanno indirizzato gli accertamenti verso l’esplosione di un petardo, comunemente definito come bomba carta, evento che – se confermato – spiega i boati segnalati dai residenti senza tuttavia configurare un ordigno con caratteristiche di maggiore pericolosità. Questi rilievi preliminari indicano che non si sono registrati danni significativi a persone o strutture, ma rimangono in corso approfondimenti per chiarire la dinamica completa e identificare eventuali responsabili.

Impatto sulle attività giudiziarie e prossimi sviluppi delle indagini

Il verificarsi dell’incendio nel cuore della sede giudiziaria ha naturalmente conseguenze sull’ordinarietà dell’attività: sebbene al momento dell’evento gli uffici fossero chiusi, è inevitabile che vengano predisposte verifiche tecniche sugli spazi interessati dal fuoco per valutare ripercussioni su documenti, atti e strutture. Le autorità competenti hanno confermato che gli accertamenti tecnici e le indagini di polizia giudiziaria proseguiranno fino a quando non sarà possibile fornire un quadro definitivo sulle cause e sulle responsabilità.

In sintesi, l’episodio al tribunale di Ivrea ha richiesto un pronto intervento coordinato di vigili del fuoco, polizia e carabinieri, con l’ausilio del nucleo artificieri per verificare le segnalazioni di esplosione. Al momento permane la conferma che non ci sono feriti, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire se l’origine del boato sia effettivamente riconducibile a una bomba carta o a un altro fattore scatenante.