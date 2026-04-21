Andrea De Maria, deputato dem ed ex sindaco di Marzabotto, ha segnalato tagli del contributo del Ministero della Cultura ai luoghi della Memoria della Resistenza.

La denuncia di De Maria: “Tagli al contributo ai luoghi della Memoria della Resistenza”

A pochi giorni dal 25 aprile, Festa della Liberazione, il deputato del Partito Democratico ed ex sindaco di Marzabotto, Andrea De Maria ha presentato una interrogazione parlamentare al fine di denunciare i pesanti tagli del Governo al contributo del Ministero della Cultura destinato ai luoghi della Memoria della Resistenza.

Secondo De Maria, il fondo, che ammontava a 2,5 milioni di euro, è sceso a circa 1,8 milioni di euro (per l’esattezza 1.819.738 euro), per le iniziative “sulla Memoria a Marzabotto, a Fossoli, il Museo Cervia Sant’Anna di Stazzema e alla Risiera di San Sabba.”

La denuncia di De Maria: “Il Governo in carica ha più volte ridotto il finanziamento”

Come detto Andrea De Maria ha denunciato i tagli del Governo al contributo del Ministero della Cultura destinato ai luoghi della Memoria della Resistenza: “Il Governo in carica, dopo che nella legislatura precedente, il contributo in oggetto era rimasto lo stesso, ha più volte ridotto il finanziamento, figlio al taglio rilevante attuato nel decreto di marzo di quest’anno sulle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi.

Oggi il contributo complessivo è di 1.819.738 euro per ogni ente. Un taglio che ha assunto proporzioni inaccettabili e che ha messo in discussione tanti progetti già avviati. Non credo sia necessario ricordare, alla vigilia del 25 aprile, il valore della Memoria.”