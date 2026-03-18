E’ stata proclamata la capitale della cultura 2028. Ecco la città scelta.

“Sarà la Capitale italiana della Cultura 2028”, ecco la città scelta

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha annunciato quella che sarà la capitale della cultura nel 2028, ovvero la città di Ancona. Il dossier candidatura infatti “soddisfa pienamente gli indicatori del bando, ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa sostenibile e condivisa. Il giudizio è eccellente.” La città di Ancona è stata scelta all’unanimità. Giuli ha continuato dicendo che il dossier “propone un modello di valorizzazione culturale solido e coerente, capace di coniugare identità territoriale e apertura internazionale a una visione che connette le politiche culturali con più ampie dimensioni di rigenerazione urbana, inclusione sociale e partecipazione. Il programma di eventi e interventi è solido e interdisciplinare ed è adeguato per attrarre un pubblico ampio e diversificato lungo l’intero arco dell’anno. La strategia di investimento appare solida e coerente con gli obiettivi con un impatto atteso significativo sul tessuto socio-economico, apprezzata inoltre l’integrazione tra istituzioni culturali, sistema della ricerca, realtà associative e operatori del territorio che garantisce una rete strutturata partecipativa e orientata alla crescita. Rilevante l’attenzione alla dimensione europea e mediterranea che rafforza il posizionamento internazionale del progetto, così come il coinvolgimento attivo delle comunità locali e degli enti territoriali, nonché dei giovani, considerati non soltanto come fruitori, ma come protagonisti dei processi creativi e culturali.”

Ancona capitale della cultura 2028: la gioia del sindaco

Sarà Ancona la capitale della cultura 2028. La città riceverà un contributo di un milione di euro per realizzare il programma. Questa la gioia del sindaco della città marchigiana, Daniele Silvetti: “sono molto emozionato nonostante svolga il ruolo di amministratore pubblico da diversi anni. Questo titolo è un obiettivo molto importante per la comunità, per la città e per l’intera regione.” Queste invece le parole del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli: “testimonia l’enorme potenziale della nostra regione e la grandezza di un patrimonio che vuole farsi scoprire dall’Italia e dal mondo intero.”