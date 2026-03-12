Acquisto del Sannazaro: il ministero della Cultura avvia la rinascita

Il Ministero della Cultura acquisisce il teatro Sannazaro di Napoli per tutelarne la stagione e pianificare la ricostruzione, con il supporto della Regione e del Comune

Il futuro del teatro Sannazaro è ora nelle mani dello Stato: il Ministero della Cultura ha annunciato l’intenzione di acquisire lo stabile colpito dall’incendio scoppiato all’alba del 17 febbraio, con l’obiettivo di restituire alla città un luogo fondamentale della scena teatrale. L’annuncio è stato dato al termine di un vertice istituzionale che ha visto coinvolti il prefetto, la Regione e il Comune, e segna l’avvio di un percorso che punta sia alla salvaguardia del cartellone sia alla ricostruzione dell’edificio.

L’intervento dello Stato vuole garantire la continuità della stagione e tutelare la comunità artistica e il pubblico che gravitano attorno al Sannazaro. Nel breve periodo verranno comunque individuati spazi temporanei per gli spettacoli, mentre sul piano operativo il dicastero si è impegnato a definire procedure rapide per l’acquisizione. L’intesa prevede una collaborazione a più livelli tra istituzioni pubbliche e proprietà per ridare vita a uno dei simboli culturali di Napoli.

La decisione e il quadro istituzionale

La scelta di procedere con l’acquisizione è maturata nel corso di una riunione in Prefettura a cui hanno partecipato, oltre al ministro, il prefetto Michele di Bari, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme ai proprietari e ai gestori del teatro. L’azione coordinata è stata definita come un’operazione corale finalizzata a salvaguardare un bene riconosciuto come patrimonio culturale. La Regione ha già stanziato una dotazione iniziale nel bilancio, mentre il Comune ha ribadito l’impegno a sostenere le fasi preliminari per permettere una ripresa delle attività in tempi rapidi.

Il vertice in Prefettura e i prossimi passi

Durante l’incontro il ministro ha parlato di linee operative chiare per velocizzare l’acquisizione e ha assicurato che si cercheranno soluzioni immediate per la programmazione culturale. Tra le priorità indicate c’è la necessità di non interrompere le attività della compagnia e di mantenere viva la rete di lavoratori, artisti e tecnici che ruota intorno al Sannazaro. L’accordo prevede un dialogo costante con la proprietà e con gli operatori per stabilire tempi e modalità della transizione senza perdere il patrimonio umano e professionale legato al teatro.

Continuità artistica e sedi alternative

Tra le misure previste per evitare vuoti nel cartellone c’è l’individuazione di spazi alternativi per ospitare spettacoli e prove. Tra le ipotesi circolate figura anche l’utilizzo del Palazzo Reale di Napoli, oltre ad altre strutture cittadine che possano assicurare standard tecnici adeguati. L’obiettivo primario rimane quello di garantire al pubblico e ai professionisti la possibilità di proseguire le stagioni programmate, assicurando al contempo la sicurezza e la qualità delle rappresentazioni.

Logistica temporanea e tutela della comunità

Oltre a trovare sedi, le istituzioni devono affrontare aspetti pratici come trasporto scenografie, ricontrattazione dei contratti e supporto economico al personale coinvolto. La messa a punto di soluzioni provvisorie richiede una governance coordinata che contempli fondi, spazi e tempi certi; in questo senso la dichiarata rapidità del Ministero è vista come un elemento chiave per limitare gli impatti sulla comunità artistica e sulle professionalità che si avvalgono del teatro come luogo di lavoro.

Valore storico e prospettive di ricostruzione

Il teatro Sannazaro, inaugurato il 26 dicembre 1847, rappresenta una pagina importante della storia teatrale italiana: è qui che si intrecciarono relazioni artistiche decisive, come l’incontro tra Luigi Pirandello ed Eduardo De Filippo, e dove recitarono figure di spicco come Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. L’acquisizione da parte dello Stato non è pensata come il semplice acquisto di un’immobile danneggiato, ma come il progetto di tutela di un blasone culturale da preservare e rimettere in funzione secondo criteri di qualità e rispetto della memoria storica.

La prospettiva è quindi duplice: nel breve termine assicurare la continuità delle attività e nel medio-lungo termine progettare una ricostruzione che riporti il Sannazaro al suo ruolo centrale, con interventi tecnici adeguati e un piano culturale che valorizzi la sua identità. Il percorso sarà monitorato dalle istituzioni coinvolte per tradurre rapidamente il pronunciamento politico in atti concreti capaci di restituire alla città un luogo vitale per la vita culturale di Napoli.