Possibile riduzione del contingente Usa in Germania; critiche anche a Italia e Spagna

Trump apre la possibilità di ridurre le forze Usa in Germania e definisce l'atteggiamento di Italia e Spagna poco collaborativo, scatenando dubbi sulle conseguenze strategiche in Europa

Negli ultimi giorni l’amministrazione statunitense ha annunciato l’avvio di una verifica sulla presenza militare in Europa, con particolare attenzione alla Germania. Il presidente ha risposto il 29 e 30 aprile 2026 a domande sulla possibilità di estendere a altri alleati l’ipotesi già ventilata per Berlino, definendo inoltre l’apporto di alcuni Paesi europei «insufficiente».

In questa fase la Casa Bianca ha avviato una revisione formale che potrebbe portare a decisioni a breve termine, pur senza dettagli sull’entità dei tagli o sui criteri usati.

Le parole del presidente hanno generato reazioni nel continente e sollevato interrogativi operativi e legali. Oltre alla Germania, sono comparsi riferimenti espliciti all’Italia e alla Spagna: il presidente ha affermato che, rispetto al ruolo degli Stati europei, alcuni sono stati poco utili o deludenti.

La dichiarazione ha riacceso il dibattito sul significato della presenza americana in Europa e sul ruolo della NATO come garante della deterrenza collettiva.

Le dichiarazioni e il contesto dello scontro

Lo scontro più acceso è nato dopo le osservazioni del cancelliere tedesco, che aveva espresso critiche sulla gestione della crisi con l’Iran, parlando di una situazione in cui gli Stati Uniti rischiano di essere «umiliati».

In risposta, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di «studiare e valutare» una possibile riduzione delle truppe in Germania, affermando che una decisione arriverà nel prossimo periodo. Il tono delle comunicazioni è stato diretto e personale, con accuse anche verso l’andamento economico e politico di alcuni alleati, e con messaggi pubblici veicolati tramite piattaforme social della Casa Bianca.

Riferimenti specifici a Italia e Spagna

Alle richieste di chiarimento sul coinvolgimento di altri paesi, il presidente ha risposto che la misura potrebbe interessare anche l’Italia e la Spagna, definendo l’Italia «non d’aiuto» e la Spagna «terribile». Queste affermazioni, se confermate in decisioni operative, potrebbero toccare contingenti significativi: alla fine del 2026, secondo il Defense Manpower Data Center, le forze Usa schierate in Europa includevano complessivamente circa 68.000 unità, con oltre 36.400 in Germania, circa 13.000 in Italia e 4.000 in Spagna.

Impatto operativo e numeri della presenza americana

La distribuzione delle basi e del personale militare americano in Europa ha un ruolo logistico e strategico fondamentale. In Germania si trovano il quartier generale dello U.S. European Command, alcune infrastrutture chiave come la base aerea di Ramstein e il Landstuhl Regional Medical Center, il principale ospedale militare fuori dagli Stati Uniti. Tali sedi fungono da hub per il transito e il supporto delle operazioni in Medio Oriente e Africa, e qualsiasi riduzione potrebbe richiedere una significativa riallocazione di mezzi e risorse.

Limitazioni legali e opzioni di riallocazione

Nonostante la volontà politica espressa, esistono limiti normativi: il National Defense Authorization Act del 2026 include disposizioni che impediscono al potere esecutivo di ridurre il numero complessivo di truppe sotto una soglia stabilita (non meno di 75.000 unità nelle forze d’oltremare in Europa, secondo quanto riportato). Perciò, anche se alcune unità dovessero lasciare la Germania, la Casa Bianca potrebbe optare per spostamenti intra-europei o ricollocazioni temporanee, anziché un rientro massiccio negli Stati Uniti.

Radici storiche e potenziali conseguenze strategiche

La presenza militare americana in Germania affonda le sue radici nel secondo dopoguerra, consolidandosi con la Guerra Fredda e la creazione della NATO. Negli anni di maggiore tensione con l’Unione Sovietica, il numero di militari statunitensi in Germania superava le 250.000 unità. Oggi, una riduzione significativa non sarebbe soltanto un fatto logistico: avrebbe impatti politici, relazionali ed economici sulle comunità locali e sul disegno complessivo della difesa collettiva in Europa.

Precedenti e scenari futuri

Si tratta di una minaccia già vista: nel 2026 l’amministrazione precedente aveva annunciato piani di ritiro parziale dalla Germania che non furono poi portati a termine e che furono rivisti dall’amministrazione successiva. Analisti e comandanti militari avvertono dei rischi operativi e dell’effetto destabilizzante in un momento in cui l’Europa è chiamata a gestire tensioni geopolitiche e flussi energetici. La decisione sarà valutata sotto molteplici profili, compreso quello dei costi politici verso gli alleati citati esplicitamente dal presidente.

Nel breve termine rimane alta l’incertezza: la Casa Bianca non ha ancora indicato chi conduca la revisione tecnica né la misura concreta del possibile ridimensionamento. Quel che è certo è che ogni cambiamento richiederà misure di mitigazione per garantire la continuità delle capacità operative e per preservare l’efficacia della deterrenza alleata in Europa.