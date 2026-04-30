Le nuove analisi hanno smentito l'evento estremo: ecco che cosa è successo davvero.

Secondo le anticipazioni della consulenza meteo chiesta dalla Procura di Termini Imerese e riportata da Repubblica, non fu colpa solo della tempesta il naufragio del Bayesian.

Bayesian, la perizia sul naufragio: “La colpa non fu solo della tempesta”

Non è stato un uragano a far naufragare il Bayesian nella notte del 19 agosto 2024.

E’ quello che sarebbe emerso, come riportato da Repubblica, dalla consulenza meteo chiesta dalla Procura di Termini Imerese. Quella notte, a Porticello si scatenò solo un “gruppo meteorologico”, ovvero un improvviso aumento del vento che precede i temporali, ma nulla da sembrare ingestibile per lo yacht. In poche parole, secondo quanto si legge, per gli esperti l’evento climatico non è stato così violento da rendere inevitabile il naufragio.

Lo yacht avrebbe potuto essere governato.

Bayesian, la perizia sul naufragio: “Errori umani”

Dalla perizia è emerso quindi che non sarebbe stata la tempesta a causare il naufragio del Bayesian. Le responsabilità sarebbero quindi da attribuire alle decisioni prese a bordo dello yacht nei dieci minuti che hanno preceduto il naufragio, costato la vita a sette persone.

Quindi, dopo un’indagine di un anno e otto mesi, secondo gli investigatori le cause del naufragio sarebbero soprattutto una conseguenza di sottovalutazioni ed errori dell’equipaggio. Gli esperti stanno continuando ad analizzare il relitto per arrivare alla verità.