Incidente marittimo nel Mediterraneo: 32 salvati, decine di dispersi in area SAR libica

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha visto il salvataggio di 32 persone e la scomparsa di circa 71: il recupero è stato coordinato tra una Ong, mercantili e la Guardia Costiera

Un nuovo episodio tragico nel Mediterraneo centrale ha riportato al centro dell’attenzione la crisi dei migranti in mare. Nella notte antecedente al bollettino del 05.04.2026, un’imbarcazione si è capovolta in un’area SAR ricondotta alla Libia, lasciando sull’acqua decine di persone in difficoltà. I soccorsi hanno tratto in salvo 32 persone che sono poi sbarcate a Lampedusa, mentre il conteggio delle persone mancanti si attesta, secondo le fonti dei superstiti, a circa 71. L’evento è stato segnalato e documentato dall’equipaggio del velivolo Seabird 2 della Sea-Watch, che ha fornito le prime immagini e coordinate della zona.

Le testimonianze raccolte al molo Favarolo di Lampedusa offrono un resoconto frammentato ma coerente: i sopravvissuti dichiarano che a bordo dell’imbarcazione potevano esserci tra 105 e 110 persone all’imbarco, lasciando quindi un numero consistente di persone non ritrovate. Sul posto sono intervenuti, oltre a Seabird 2, due mercantili che hanno effettuato il recupero immediato e la prima assistenza, e successivamente la motovedetta CP327 della Guardia Costiera che ha trasbordato i superstiti a terra. I soccorsi hanno inoltre riportato il ritrovamento di corpi, confermando la gravità del naufragio.

Sequenza dell’intervento e mezzi impiegati

Secondo la ricostruzione, l’allarme è arrivato tramite sorvoli: un aereo della Marina Militare francese segnalò una imbarcazione in difficoltà, poi visualizzata dalla Seabird 2 di Sea-Watch. Il velivolo ha identificato un natante in legno ribaltato con persone aggrappate allo scafo e altri in mare, insieme ad alcuni corpi. Nelle vicinanze si trovavano i mercantili Saavedra Tide e Ievoli Grey, che hanno lanciato zattere di salvataggio e proceduto al recupero dei superstiti secondo le regole internazionali di assistenza in mare.

Ruolo della Guardia Costiera e trasferimento a Lampedusa

La mattina seguente il mercantile Ievoli Grey ha trasbordato 32 persone e due salme sulla motovedetta CP327, che ha poi raggiunto l’isola di Lampedusa. Le operazioni di trasferimento e sbarco sono state coordinate con il porto locale, dove i superstiti sono stati presi in carico per le prime cure e le procedure di identificazione. Il coinvolgimento della Guardia Costiera è stato centrale per la gestione logistica dell’evento, ma non ha potuto modificare l’entità della tragedia denunciata dai sopravvissuti.

Bilancio provvisorio e discrepanze nei numeri

Le cifre riportate presentano elementi di incertezza: mentre le autorità hanno confermato lo sbarco di 32 persone, i superstiti parlano di un numero iniziale tra 105 e 110 passeggeri, lasciando quindi un saldo di circa 71 dispersi. Queste discrepanze sono frequenti nei naufragi, dovute alla mancanza di documenti, alle condizioni caotiche durante l’imbarco e alla difficoltà di ottenere manifesti di bordo. Organizzazioni come Sea-Watch hanno definito l’accaduto «un’altra strage», richiamando l’attenzione sulle responsabilità nei soccorsi e sulla necessità di corridoi umanitari.

Perché i numeri variano così tanto

La variabilità dei conteggi dipende da diversi fattori: l’assenza di registri ufficiali, la frammentazione dei gruppi di partenza, e la dispersione dei corpi e dei relitti in mare. In situazioni di emergenza, il recupero immediato favorisce la salvezza ma limita la possibilità di ottenere un elenco preciso dei presenti. Inoltre, il termine SAR indica un’area di responsabilità per il soccorso in mare, che non sempre coincide con la nazionalità delle imbarcazioni coinvolte o con le rotte di partenza e destinazione delle persone.

Implicazioni umanitarie e prospettive

Oltre al drammatico bilancio, l’evento solleva questioni sistemiche sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo e sulle procedure di soccorso. Il coinvolgimento di ONG, navi mercantili e forze statali evidenzia un mosaico operativo che, se da un lato aumenta le possibilità di salvataggio, dall’altro pone interrogativi su coordinamento, responsabilità e tempi di intervento. L’approdo a Lampedusa rappresenta un punto critico: l’isola è spesso la prima tappa per i sopravvissuti e il luogo in cui si concentrano sforzi sanitari e legali per le persone recuperate.

Restano aperte le indagini sul perché il natante si sia capovolto e sulle origini precise del viaggio. Nel frattempo, familiari e comunità attendono notizie, mentre le organizzazioni umanitarie chiedono misure più efficaci per prevenire nuove tragedie in mare. La vicenda del 05.04.2026 si aggiunge purtroppo a una lunga serie di episodi che sottolineano la vulnerabilità delle rotte migratorie e l’urgenza di risposte condivise a livello internazionale.