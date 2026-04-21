Sono scattati quattro arresti durante l'inchiesta. Scoperti party esclusivi con escort e droga con clienti famosi.

Va avanti l’inchiesta a Milano sui party con escort di lusso e droga. Tra i clienti presenti agli eventi anche calciatori di serie A e un pilota di Formula 1. Scoperto un giro d’affari da 1,2 milioni di euro.

Escort di lusso, droga e movida a Milano: tra i clienti anche calciatori di serie A

L’inchiesta milanese sui party a base di droga ed escort di lusso procede su una strada molto chiara.

Una società di promozione di eventi avrebbe organizzato delle serate molto particolari a Milano, con una lista di clienti famosi e facoltosi. Tra questi anche calciatori di Serie A, un pilota di Formula 1 e diversi imprenditori e personaggi noti. Questo tipo di movida non era frequentata solo da milanesi, ma diverse persone andavano in trasferta per partecipare a queste serate.

Le indagini hanno consentito di acquisire molti elementi di prova nei confronti degli indagati, come spiegato dalla Procura di Milano in un comunicato ufficiale.

La società avrebbe messo a disposizione dei clienti dei pacchetti completi, con serate in locali della movida e camere in hotel di lusso, in cui rifugiarsi in compagnia di escort.

Il tutto in cambio di migliaia di euro. Le indagini hanno permesso di scoprire un giro d’affari di 1,2 milioni di euro, con un numero di personaggi famosi coinvolti davvero significativo. Nel corso delle serate sarebbe stato usato anche del gas esilarante, chiamata anche “droga del palloncino“, sostanza chimica che rende euforici e non lascia tracce nel sangue. Per questo gli sportivi ne potevano fare uso raggirando qualsiasi controllo. L’inchiesta ha portato all’arresto di quattro persone con accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio dei proventi derivanti da un’attività illegale.

Inchiesta a Milano sui party con escort e droga: l’organizzazione dell’agenzia

Gli investigatori avrebbero raccolto molte prove che dimostrerebbero l’organizzazione dell’agenzia, che avrebbe reclutato escort di professione ma anche giovani donne che frequentavano la movida di Milano. Le donne sono italiane e straniere, tra i 18 e i 30 anni, e ricevevano il 50% dei profitti, per poi alloggiare nei locali della società. Svolgevano la stessa attività anche a Mykonos. La Guardia di Finanza ha scoperto che le fonti reddituali degli indagati, molto diverse da quelle realmente dichiarate, sono riconducibili solo a questo tipo di business.

Per il momento non si conoscono con esattezza i dettagli dei locali e delle zone in cui venivano organizzati questi party esclusivi, ma secondo quanto riportato negli atti si parlerebbe di quella che viene definita la “Milano bene” per quanto riguarda la clientela. Non sono stati resi noti i nomi dei clienti di questi party, ma molti di loro sarebbero conosciuti nel mondo dello sport, e non solo.