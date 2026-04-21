Ore di ansia per un commerciante di Trieste che, per distrazione, ha buttato nelle spazzatura 7mila euro in contanti, soldi guadagnati nei giorni precedenti. L’uomo si è rivolto ai Carabinieri, ecco come è finita la vicenda.

Trieste, butta per errore 7mila euro nella spazzatura, poi corre dai Carabinieri: “Trovate quel camion dei rifiuti”

Un commerciante di Trieste ha buttato nell’indifferenziata, senza accorgersene, 7mila euro in contanti, ovvero i soldi guadagnati lavorando nei giorni precedenti. Quando l’uomo si è accorto dell’errore, prima si è rivolto alla società dei rifiuti del luogo, ma lì è stato reindirizzato dai Carabinieri dove ha denunciare l’accaduto.

Getta per sbaglio 7mila euro nella spazzatura: i Carabinieri recuperano i soldi

I Carabinieri si sono subito mossi per cercare di recuperare i soldi buttati per sbaglio dal commerciante. Coordinandosi col servizio di raccolta dei rifiuti della città sono riusciti a individuare e poi a fermare il mezzo che aveva raccolto i rifiuti. Il denaro, che era chiuso in una busta, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. “La somma rappresentava i risparmi e gli incassi delle sue recenti attività commerciali, frutto di tanto lavoro e sacrifici quotidiani.” Una storia quindi finita bene, col commerciante che ha ringraziato l’Arma.