Milano, 26 nov. (askanews) – L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo delle imprese, dai processi produttivi alle decisioni strategiche. Ma fino a che punto ci si può affidare agli algoritmi e chi risponde delle loro scelte? È il tema al centro dell’incontro organizzato da Manageritalia Lombardia e Manageritalia Executive Professional alla Triennale di Milano.”Io penso che la decisione ultima debba sempre rimanere in ambito umano – ha spiegato Antonio Bonardo, presidente di Manageritalia Lombardia – L’intelligenza artificiale può essere uno strumento di costruzione, preparazione, analisi del lavoro, ma io penso che la decisione finale debba sempre essere affidata all’essere umano.

E poi in particolare tutto ciò che ha a che fare con l’interazione debba essere una caratteristica del management e non puo essere delegata all’intelligenza artificiale”Una trasformazione che offre nuove opportunità, ma pone anche la questione di come governare l’innovazione senza subirne le conseguenze. “Io ritengo che dobbiamo iniziare ad utilizzarla rapidamente, quindi fermarsi è un rischio, bisogna governarla, bisogna conoscerla, bisogna formare le competenze per poter poi governare i processi di implementazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende e nelle organizzazioni.

Diventa fondamentale, non possiamo fermarci, rallentare questo percorso, altrimenti non lo governiamo, lo subiamo e poi possiamo pagarne delle conseguenze nello sviluppo e nella crescita”, ha sottolineato Giuseppe Calabrese, ceo di Secursat.Al centro del confronto anche le competenze che continueranno a distinguere il lavoro umano da quello automatizzato, a partire dalla capacità dei manager di costruire una prospettiva di lungo periodo.

“Ciò che certamente distingue un manager da quello che può essere automatizzato, tutta la parte di soft skill, quindi tutto ciò che un manager può fare per rendere un’azienda attraente a livello di persone e comunque futuribile. Per futuribile intendo qualcosa che io chiamo Ebitda generativo: investire a medio e lungo termine in un’azienda, che vuol dire non prendere ciò che arriva come innovazione e far sì che questo sia attrattivo per le persone”, ha spiegato Stefano De Martin, Project leader nazionale AI e digitalizzazione del lavoro di Manageritalia.Per Rita Palumbo, vicepresidente di Manageritalia Executive Professional, “l’essere umano non resta indispensabile perché saprà sempre fare meglio della macchina, ma perché deve poter definire lo scopo, comprendere e contestare il risultato, riconoscere il limite e rispondere delle conseguenze”.La sfida, dunque, è accompagnare l’innovazione senza perdere il controllo delle scelte e delle loro conseguenze.