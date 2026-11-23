(Adnkronos) - "È un momento preoccupante perché il presidente Zelensky ha rivendicato con orgoglio l'affondamento di una nave russa in acque libiche, siamo alle porte dell'Italia. Non vorrei che qualcuno stesse portando la guerra alle porte dell'Italia. Stiamo parlando del Mediterraneo e affondar...

(Adnkronos) – “È un momento preoccupante perché il presidente Zelensky ha rivendicato con orgoglio l’affondamento di una nave russa in acque libiche, siamo alle porte dell’Italia. Non vorrei che qualcuno stesse portando la guerra alle porte dell’Italia. Stiamo parlando del Mediterraneo e affondare una nave russa in acque libiche non capisco che tipo di contesto possa avere nella difesa del territorio ucraino attaccato, non sono segnali positivi”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a una conferenza stampa della Lega sull’Islam politico alla Camera.

“Sono convinto che il Ministro degli Esteri sia già al lavoro per avere tutti i chiarimenti necessari – ha aggiunto il vicepremier – Un conto è sostenere un popolo aggredito e mandare gli aiuti necessari. Un conto è se questi aiuti poi finiscono per fare guerre e affondare navi in giro per il mondo”.

Nel corso della conferenza stampa della Lega sull’Islam politico, Salvini ha affermato che “per i prossimi dieci, vent’anni il rischio non è trovarci i carri armati sovietici in Piazza del Popolo, in Piazza Duomo a Milano.

Il rischio è trovarci ospiti in casa nostra, ospiti di una subcultura che non è qua per proporsi o integrarsi, ma è qua per imporre un modo di vivere incompatibile coi nostri diritti, le nostre conquiste e le nostre libertà”.

“Il 12 e 13 dicembre noi saremo in centinaia di piazze italiane sicuramente per raccontare la manovra ma soprattutto per denunciare quello che in Occidente sta succedendo.

Diciamo no all’uso dell’Islam per colonizzare Italia ed Europa – ha scandito – Saremo con i nostri gazebo della Lega nelle piazze per raccogliere firme per la messa al bando delle associazioni Islamiche in Italia in qualche modo collegate a quella che è un’organizzazione terroristica riconosciuta come tale in diversi Paesi, sia occidentali che arabi, che sono i Fratelli musulmani, con tutte le ramificazioni in Italia, fuori legge, di là al pari di associazioni terroristiche”.

Sulle norme contro l’Islam politico “più siamo, meglio è. Siam partiti da soli, adesso siamo in compagnia. Più siamo meglio, meglio è. Si può anche arrivare a un testo base, si può arrivare a un testo integrato. A me interessa la sostanza. Non c’è la concorrenza a chi arriva primo. Chi arriva primo meglio per tutti, voglio dire. Conto che la maggioranza su questo sia coesa. Siccome ci sono delle proposte di legge, se la maggioranza è compatta, si possono approvare in tempi, in tempi molto rapidi”.

Dunque la Lega sarà in piazza “per raccontare la manovra ma soprattutto per denunciare quello che è il rischio che l’Occidente sta correndo, che è la conquista islamica, che è tornare indietro di qualche secolo, tornare indietro di quasi 500 anni alla Lega Santa che difese l’Occidente a Lepanto. E quindi vuol dire di no all’utilizzo dell’Islam per colonizzare l’Italia e l’Europa. Alcune città francesi e britanniche sono già sostanzialmente perse. E si è affacciato anche in Italia il primo cosiddetto tribunale islamico, lo dico, una gravità senza precedenti. Noi vogliamo difendere la Costituzione e quindi invitiamo anche donne e uomini di sinistra ad aiutarci nella difesa dei diritti sanciti in Costituzione”.

Salvini ha sottolineato che nell’anno restante di legislatura sarà utile “per approvare le proposte di legge della Lega e della maggioranza che mettono al bando il velo islamico, che chiedono che si parli la lingua italiana, che censiscano tutte le realtà abusive e che ricordino che, come altre 13 confessioni religiose che hanno un accordo con lo Stato italiano che riconosce la prevalenza del diritto italiano sul diritto divino di qualunque altra confessione religiosa, anche l’Islam possa fare lo stesso, lo stesso percorso. Il testo sacro islamico è usato per cancellare una civiltà. Questo nella storia dei secoli. Quindi, prevenire è meglio che curare”, ha aggiunto. “Sono convinto – ha detto ancora Salvini – che tanta gente verrà non solo a firmare, ma a informarsi”.

Quanto alla manovra, “stiamo lavorando come Lega per affinare quota 64”, ha detto Salvini. “E poi ci sono altre proposte, parlavo stamattina con alcuni dei nostri parlamentari sull’onere delle spese veterinarie, soprattutto per gli anziani, per trovare il modo di venire loro incontro in un momento di difficoltà economica. Per qualcuno magari può essere un di più, può essere un superfluo. Per molti anziani l’animale domestico è l’unica compagnia se sono rimasti senza famiglia e venir loro incontro sulla detassazione di alcune di queste spese veterinarie è un atto di civiltà su cui spero nessuno sorrida. Stiamo parlando di pochi milioni di euro, ma stiamo lavorando anche su questo, giusto per darvi un’idea di quello su cui stiamo lavorando”, ha concluso.

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