Nel corso di una serata di gioco all’interno della Casa più spiata d’Italia, Alessandro Roncaccia ha pronunciato una frase che ha subito innescato un acceso dibattito sui social. Mentre scambiava battute con Guendalina Tavassi, il concorrente ha detto: “Questa la prendeva anche Bocelli”, alludendo in modo ironico alla cecità del celebre tenore Andrea Bocelli.

Il commento, catturato e diffuso da diverse pagine Instagram, è stato subito al centro di discussioni contrastanti, con una parte del pubblico che ha definito il gesto offensivo e un’altra che lo ha considerato una semplice battuta di buona ora.

La frase che ha scatenato la tempesta

Il momento è stato ricostruito grazie a un video pubblicato su IlGossipItalia, che mostra Roncaccia e Tavassi impegnati in un gioco spensierato.

Quando la conversazione è scivolata verso gli artisti famosi, Roncaccia ha inserito la battuta sul tenore, riferendosi in modo chiaro alla condizione di disabilità visiva di Bocelli. Per molti utenti la menzione è apparsa fuori luogo, soprattutto perché il reality è seguito da un pubblico molto ampio e diversificato. Alcuni commentatori hanno subito richiesto alla redazione del Grande fratello Vip di prendere provvedimenti, arrivando a chiedere una possibile squalifica del concorrente.

Il dibattito sulle regole del gioco

Le reazioni sui social sono state polarizzate. Da una parte, una fascia di spettatori ha denunciato la frase, sostenendo che il rispetto per le persone con disabilità debba essere garantito in ogni contesto, anche in quello più informale di un reality. Dall’altra, molti utenti hanno ricordato che Bocelli è spesso protagonista di meme e che, in più occasioni, ha affrontato il tema della sua cecità con autoironia. Alcuni hanno addirittura citato il tenore stesso, affermando che se Bocelli dovesse commentare l’accaduto probabilmente farebbe una risata.

Le richieste di intervento e le possibili conseguenze

Il clamore ha spinto diversi fan a scrivere messaggi diretti alla produzione, chiedendo un richiamo formale o una revisione della condotta del concorrente. Alcuni portali specializzati, come Gossipetv, hanno sottolineato che la cultura dei meme ha già normalizzato molte battute su Bocelli, ma hanno anche evidenziato che questa normalizzazione non esclude la necessità di una valutazione caso per caso da parte dei responsabili del programma. Fino ad ora, la direttrice Ilary Blasi e il team creativo non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali né hanno annunciato provvedimenti disciplinari.

Il percorso di Roncaccia nella trasmissione

Vale la pena ricordare che Alessandro Roncaccia non è ancora un novizio nella Casa: dalle prime puntate è stato al centro di altre discussioni, tra cui una critica per un commento sui calabresi, una polemica sulla presunta bestemmia (ancora non confermata) e il turbolento rapporto con Piera Meloni, culminato in un bacio che ha attirato gli occhi dei telespettatori. Queste vicende hanno già alimentato dibattiti sul suo comportamento, rendendo la recente battuta su Bocelli un ulteriore tassello di una sequenza di eventi controversi.

Al momento non sono state comunicate sanzioni concrete, e la decisione finale spetterà alla produzione del Grande Fratello Vip. La storia resta aperta: gli autori potranno scegliere di trattare la questione in una delle prossime puntate o di lasciarla dissipare senza ulteriori ripercussioni per Roncaccia. Nel frattempo, il pubblico continua a esprimere opinioni contrastanti, evidenziando ancora una volta quanto le dinamiche dei reality siano capaci di riflettere le sensibilità sociali contemporanee.