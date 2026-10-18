Il duplice scontro tra Juve Stabia e Sudtirol si è svolto allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia nella settima giornata della Serie B 2026/27. Le due compagini arrivavano con carichi di aspettative diverse: le Vespe lottavano per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i biancorossi consolidavano un posto tra i primi quattro. L’incontro è stato decisivo per entrambe le sorti, ma la tensione ha trovato sfogo soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, quando il Sudtirol ha siglato il gol vittoria.

Canali TV e opzioni di streaming per la diretta

La partita è stata trasmessa in diretta su due piattaforme: DAZN e LaB Channel. Chi possiede un abbonamento a DAZN può accedere al match sia tramite l’app su smartphone, tablet, PC o Smart TV, mentre LaB Channel è fruibile anche attraverso il sito web ufficiale con login a pagamento.

Entrambe le soluzioni garantiscono una qualità HD e il supporto al commento in lingua italiana.

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Chi si trova fuori dal territorio italiano può incorrere in blocchi regionali. L’uso di una rete privata virtuale (VPN) consente di mascherare la propria posizione, facendo apparire l’indirizzo IP di un paese dove la trasmissione è disponibile.

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Formazioni, stato di forma e contesto di classifica

Le formazioni ufficiali sono state confermate poco prima del fischio. Il tecnico Pietro De Giorgio non ha comunicato variazioni rispetto al suo gruppo più stabile, mentre Davide Possanzini ha schierato i suoi titolari abituali, senza dispensazioni per infortuni o squalifiche. La Juve Stabia, nelle ultime cinque partite, ha totalizzato quattro pareggi e una sconfitta, segnando sei reti e subendone sette, segno di difficoltà nella fase conclusiva. Il Sudtirol, al contrario, ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con otto gol fatti e solo due subiti, confermando una difesa solida.

Dal punto di vista della classifica, la Juve Stabia occupa la ventesima posizione, a rischio retrocessione, mentre il Sudtirol è quarto, a pochi punti dalla vetta. Il risultato di questo incontro poteva La differenza di punti rendeva la partita una vera prova di carattere per entrambe le compagini.

Cronaca della partita: gol, espulsioni e momenti chiave

Il match è iniziato con ritmo sostenuto, ma le prime opportunità sono arrivate al 43° minuto, quando Giuseppe Sibilli ha aperto le marcature per la Juve Stabia con il suo tiro su assist di Maistro. Il risultato è rimasto invariato fino al 73° minuto, quando Antonio Di Nardo ha trovato la rete per il Sudtirol, sfruttando un passaggio filtrante di Bellich. La posta in gioco è aumentata quando, al 59° minuto, Vasco Lopes è stato allontanato con un espulsione, lasciando la sua squadra in dieci.

Il punto di svolta definitivo è arrivato al 84° minuto: Romeo Sandrucci ha siglato l’unico gol della sfida, approfittando di un assist di Terrence Douglas. La rete ha chiuso il match sul punteggio di 1-0 per il Sudtirol, consolidando il quarto posto in classifica. Gli ultimi minuti hanno visto diverse sostituzioni tattiche da entrambe le parti, ma la difesa dei biancorossi ha retto, mentre la Juve Stabia non è riuscita a ribaltare il risultato, lasciandosi con la sconfitta e la necessità di punti urgenti per uscire dalla zona pericolosa.