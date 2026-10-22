Continuano a migliorare gradualmente le condizioni di Davide Iacopini, l’attore ricoverato all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma dopo un incidente in monopattino provocato da una minicar. Nonostante i progressi, l’attore si trova ancora nel reparto di Terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

A riferire gli aggiornamenti è Adnkronos Salute. Il miglioramento sarebbe arrivato dopo la riduzione della sedazione, avviata per favorire il risveglio, e dopo i due interventi neurochirurgici a cui Iacopini è stato sottoposto.

Davide Iacopini: il ricovero dopo l’incidente a Monteverde

L’incidente risale alla sera del 5 ottobre, nel quartiere romano di Monteverde. Secondo quanto riportato, l’attore sarebbe rimasto vittima di un’aggressione prima dell’episodio che ha portato al ricovero. Le circostanze della vicenda hanno richiesto accertamenti e cure specialistiche.

Davide Iacopini: il quadro clinico resta delicato

La riduzione della sedazione ha consentito di avviare il percorso verso il risveglio, mentre le condizioni generali mostrano segnali di miglioramento. Iacopini resta tuttavia sotto stretta osservazione medica in Terapia intensiva, dopo i due interventi neurochirurgici.

La prognosi è ancora riservata e saranno gli aggiornamenti dei sanitari a chiarire l’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni.