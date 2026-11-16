Una folla commossa si è riunita nel Duomo di Udine per dare l’ultimo saluto a Toni Capuozzo, il giornalista e scrittore di Mediaset morto a 77 anni dopo una lunga malattia. Familiari, colleghi, amici e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato ai funerali, ricordando la sua carriera e il suo impegno nel raccontare i conflitti senza mai perdere di vista il lato umano delle tragedie.

Durante l’omelia, padre Mariano Asunis ha condiviso alcuni ricordi personali e letto un ultimo messaggio affidatogli dal giornalista.

I funerali di Toni Capuozzo a Udine, l’ultimo saluto al giornalista tra commozione e applausi

Il Friuli si è stretto attorno alla famiglia di Toni Capuozzo, il giornalista e scrittore di Mediaset morto il 12 novembre 2026, all’età di 77 anni, a causa di un tumore.

Nel primo pomeriggio di lunedì 16 novembre, il Duomo di Udine ha ospitato le esequie, alle quali hanno partecipato centinaia di persone tra familiari, amici, colleghi e rappresentanti delle istituzioni. Il feretro è arrivato davanti alla cattedrale intorno alle 14.20, accolto da applausi e da una forte commozione. All’esterno è stato predisposto anche un maxischermo per consentire a chi non è riuscito a entrare nella chiesa, gremita di persone, di seguire la celebrazione.

In prima fila erano presenti l’ex moglie Monica, la compagna Tiziana e i figli Pietro, Marta e Kemal, il bambino che Capuozzo aveva salvato durante la guerra in Bosnia, portandolo in Italia per garantirgli le cure necessarie dopo che aveva perso una gamba a causa di una bomba. Il giornalista lo aveva poi adottato. Presente anche Decio, il cane a cui era particolarmente affezionato. Tra le autorità intervenute figuravano il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il vicegovernatore Mario Anzil, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il prefetto Domenico Lione, il questore Pasquale Antonio De Lorenzo e il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. Numerosi anche i volti del giornalismo e della televisione. La cerimonia è stata aperta da un canto degli alpini, che hanno poi eseguito Signore delle cime. Al termine, il feretro è stato accompagnato fuori dal Duomo da un canto in lingua friulana.

L’omelia di padre Asunis e il messaggio di Capuozzo ai giornalisti: «La verità resta la via maestra»

A celebrare i funerali è stato padre Mariano Asunis, amico del giornalista, che ha voluto ricordarne il carattere, la sensibilità e il profondo legame con la verità. «Un uomo grande», ha detto il sacerdote aprendo la funzione. Nel corso dell’omelia ha ripercorso il loro primo incontro a Sarajevo, durante il conflitto nei Balcani: «Ti conobbi tra le macerie di Sarajevo e dei Balcani, nella Bosnia-Erzegovina, quando la guerra era un servizio da raccontare e una ferita da condividere». Poi ha aggiunto: «Da allora le nostre strade si sono incrociate innumerevoli volte. E ogni volta ho ritrovato lo stesso uomo: diretto, insofferente alle parole di circostanza, incapace di fingere. Voce austera, ma d’una generosità d’animo unica». Il cappellano militare ha sottolineato anche la capacità di Capuozzo di raccontare i conflitti senza dimenticare le persone coinvolte: «Sei stato il custode dello spirito della verità che ci rende liberi».

Nel suo ricordo non poteva mancare la vicenda di Kemal, il bambino incontrato dal giornalista in un ospedale di Sarajevo e portato in Italia affinché potesse essere operato e ricevere una protesi. «Quel giorno hai fatto tutto quello che il Signore chiede», ha commentato padre Asunis. Visibilmente commosso, il figlio adottivo ha ricordato il legame con il padre: «Mi ha salvato la vita due volte, gli devo tutto. È stato un padre, sto soffrendo insieme a quella che per me è un’altra famiglia». Durante la celebrazione sono intervenuti anche il giornalista Andrea Valcic e il questore Pasquale Antonio De Lorenzo.

Il sacerdote ha inoltre raccontato di aver incontrato Capuozzo in ospedale pochi giorni prima della morte e di aver ricevuto da lui l’incarico di lasciare un ultimo messaggio ai colleghi. «Non scendere a compromessi per il denaro, o per la convenienza del momento, la piena ricerca della verità resta la via maestra, anche quando è la più faticosa», le parole affidategli dal giornalista. Asunis ha concluso l’omelia ricordando anche il suo desiderio di confortare le persone care: «Toni mi ha detto che avrei dovuto consolare e confortare tutti voi e di dirvi che lui vi ha voluto bene».

Al termine della cerimonia, Fedriga ha ricordato la grande umanità del cronista: «Nella sua professione di cronista, negli scenari di guerra, non tralasciava mai l’aspetto umano, facendosi carico delle sofferenze delle vittime. Era un uomo di grande sensibilità». Anche Zaia ha voluto rendergli omaggio, sottolineando il valore del suo percorso professionale e umano: «Si è guadagnato l’immortalità facendo grandi cose».