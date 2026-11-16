Nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, diverse scuole italiane hanno ricevuto nuovi messaggi contenenti minacce di attentati. Le email, firmate ancora una volta con il nome di Mikhail Andropov, annunciano la presenza di una bomba all’interno degli edifici, indicando un tempo di 40 minuti prima della detonazione.

Nuova ondata di email con minacce di bomba: «L’esplosione avverrà tra 40 minuti»

Una nuova ondata di email contenenti minacce di attentati ha raggiunto diversi istituti scolastici in varie città italiane, facendo scattare l’attenzione delle autorità. Nei messaggi, firmati con le iniziali M.A., si fa riferimento alla presunta presenza di un ordigno all’interno degli edifici e a un’esplosione imminente: «Ho ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno nel vostro edificio.

L’esplosione avverrà tra 40 minuti», si legge in uno dei testi recapitati alle scuole. Al momento, tuttavia, nessun istituto è stato evacuato, in applicazione delle indicazioni diffuse dal Viminale. Le segnalazioni sono oggetto delle verifiche necessarie per accertare la credibilità delle minacce e ricostruire la provenienza delle comunicazioni.

Minacce anche alla mensa, applicata la direttiva del Viminale: nessuna evacuazione

Il contenuto dei messaggi prosegue con ulteriori intimidazioni, facendo riferimento anche a una presunta contaminazione degli alimenti destinati agli studenti. Nella comunicazione si sostiene che un dipendente della mensa sarebbe stato reclutato per introdurre nel cibo e nelle scorte una sostanza tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. Nonostante la gravità delle minacce, al momento non risultano evacuazioni negli istituti coinvolti. Le scuole stanno infatti seguendo le nuove indicazioni del Viminale, diffuse la scorsa settimana dopo i precedenti allarmi: la ricezione di un’email minatoria, da sola, non costituisce un motivo sufficiente per disporre l’evacuazione. Le segnalazioni vengono comunque sottoposte alle verifiche delle forze dell’ordine, mentre spetta ai prefetti valutare eventuali provvedimenti sulla base di elementi concreti che facciano ipotizzare un rischio effettivo.