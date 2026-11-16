Garlasco, Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, gli zii di Chiara Poggi, hanno nominato i propri legali come persone offese. Dopo aver esaminato gli atti decideranno se costituirsi parte civile nel procedimento contro Andrea Sempio.

Garlasco, Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, gli zii di Chiara Poggi, hanno nominato i propri legali come persone offese. Dopo aver esaminato gli atti decideranno se costituirsi parte civile nel procedimento contro Andrea Sempio. Tutti i dettagli.

Caso Garlasco, la decisione a sorpresa di Ermanno Cappa: gli zii di Chiara Poggi si costituiranno parte civile?

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco. In attesa della richiesta di revisione della condanna di Alberto Stasi, che era stato condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, e dell’udienza preliminare per Andrea Sempio, fissata per il prossimo 25 di febbraio, ci sono novità riguardanti la famiglia Cappa. Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, genitori delle gemelle Cappa e zii quindi di Chiara, avrebbero depositato attraverso i loro avvocati le nomine come persone offese nel procedimento.

Un passaggio che apre dunque alla possibilità di una loro costituzione di parte civile. Dopo aver esaminato gli atti dell’indagine, gli zii di Chiara potranno decidere, insieme ai propri legali, se costituirsi parte civile nell’udienza preliminare fissata per il 25 febbraio. Anche nel caso in cui decidessero di non farlo, conserverebbero comunque la possibilità di seguire il procedimento in qualità di persone offese.

Le loro figlie, Stefania e Paola, non risultano invece indicate come tali.

Caso Garlasco: la scelta diversa dei genitori di Chiara

La decisione che starebbero prendendo Ermano Cappa e Maria Rosa Poggi sarebbe dunque diversa rispetto a quella presa dai genitori di Chiara, Rita Preda e Giuseppe Poggi, i quali avevano già fatto sapere di non volersi costituire parte civile contro Sempio in quanto per loro l’assassino della figlia rimane Alberto Stasi. Come ricorda l’Ansa, va anche detto che non è possibile ottenere due volte il risarcimento per lo stesso danno, già oggetto di una sentenza definitiva. Ciò, tuttavia, non fa venir meno la loro posizione di persone offese nel nuovo procedimento