Un uomo è stato ucciso nel fine settimana, aperte svariate piste dagli inquirenti anche se quella dello spaccio di droga e conseguente regolamento di conti resta la più accreditata.

Un weekend segnato da eventi tragici tra cui uno ha sicuramente attirato l’attenzione mediatica per l’esito e per le modalità che non sono abitudinarie nelle piccole comunità dove ogni situazione fuori dall’ordinario viene immediatamente carpita e diffusa, spesso con il risultato che la notizia stessa venga distorta ottenendone una verità diversa.

Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco, indagano i Carabinieri

I Carabinieri del comando di Legnano stanno indagando al fine di scoprire quale possa essere stato il movente principale di un gesto di tale portata.

Come anticipato la zona interessata dall’evento è piuttosto tranquilla di conseguenza è necessario scavare a fondo nell’ambito della criminalità per poter fornire una motivazione valida ad un avvenimento così importante.

Al momento ogni pista è aperta anche se alcune rispetto ad altre risultano più calde e percorribili, nell’attesa che nel giro di poche ore o giorni si riesca a capire la motivazione ed approfondire le indagini così da cercare di trovare l’assassino.

Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco nel milanese, sospetto legame con lo spaccio

La notizia è relativa all’uccisione di un uomo il cui cadavere è stato trovato nella zona delle cave a Busto Garolfo in provincia di Milano.

La zona è rinomata per essere molto frequentata da chi si occupa di gestire lo spaccio, come riporta TGCom24, tramite La Prealpina, quest’ultimo è stato infatti il quotidiano che ha reso noto per primo l’accadimento.

Il movente potrebbe essere stato, secondo chi indaga, un regolamento di conti tra organizzazioni criminali per il controllo della piazza di spaccio. Al momento infatti i Carabinieri del comando di Legnano, coordinati dal PM della procura di Busto Arsizio, Massimo De Filippo, stanno indagando per risalire all’identità della vittima.

Una volta trovata l’identità si potrà ampliare l’indagine al fine di scovare gli effettivi responsabili di questo assassinio ancora avvolto nel mistero.