L’Unione dei club europei (UEC) ha presentato un reclamo antitrust alla Commissione europea contro l’intesa tra Uefa ed EFC. Il ricorso è stato depositato lunedì e riguarda l’accordo con cui la UEFA riconosce EFC come unico organismo rappresentante dei club del continente.

La UEC chiede a Bruxelles di verificare se l’intesa violi le norme Ue sulle pratiche anticoncorrenziali e sull’abuso di posizione dominante, in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato.

Secondo l’organizzazione, la rappresentanza esclusiva, unita a quelli che definisce diritti di voto diseguali all’interno di EFC, consente ai club più forti, come il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco, di incidere sulle regole che valgono per tutta la piramide calcistica.

Una rappresentanza esclusiva sotto accusa

Il memorandum d’intesa tra UEFA ed EFC, valido fino al luglio 2033, stabilisce che EFC è l’unico soggetto a rappresentare i club europei.

Per questo motivo, secondo le regole attuali, nessun club può aderire a un’altra associazione transnazionale senza il consenso di EFC e della UEFA. Alcuni club sarebbero stati avvertiti che la loro iscrizione a EFC sarebbe terminata se avessero mantenuto il legame con la UEC.

La UEC ricorda inoltre che EFC conta circa 920 membri tra calcio maschile e femminile ed è presieduta dal dirigente qatariota Nasser al-Khelaïfi.

Secondo il ricorso, 59 club hanno chiesto che la loro adesione alla UEC non fosse resa pubblica, per timore di pressioni. Dennis Gudasic, segretario generale della UEC e dirigente del Lokomotiva Zagabria, ha sintetizzato la posizione così: “La questione è semplice: chi partecipa alle decisioni sulle regole che riguardano il futuro di ogni club?”

Competizioni, ricavi e influenza sulle decisioni

Il reclamo contesta anche il peso di EFC nella gestione delle competizioni UEFA. Secondo la UEC, EFC designa 16 dei 20 membri della commissione per le competizioni interclub, che esamina modifiche di formati, criteri di qualificazione e premi economici. Uno studio citato nel dossier stima che un club inglese abbia ricevuto dalla UEFA 110 milioni di euro in una sola stagione, circa la metà del fatturato annuo di alcuni rivali della Premier League, con dati riferiti al 2023.

Lo stesso studio rileva che una cinquantina di club si è spartita circa l’80% dei posti assegnati in Champions League dal 2000. La UEC sostiene che i meccanismi di governance e di ripartizione dei ricavi contribuiscano a mantenere questo equilibrio. L’organizzazione chiede alla Commissione di acquisire e pubblicare il memorandum attuale e di ordinare la rimozione delle clausole restrittive.

La UEFA difende il proprio modello, definendolo inclusivo e basato sul dialogo tra federazioni, leghe, club, giocatori e tifosi. Il portavoce di UEC, il presidente Ovidiu Costeșin, ha dichiarato: “Rispettiamo pienamente il ruolo dell’UEFA, ma il rispetto non può voler dire silenzio.” EFC non ha risposto alle richieste di commento.