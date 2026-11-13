Il Nations League rappresenta il nuovo appuntamento annuale in cui le nazionali europee si sfidano per un posto nei quarti di finale. Dopo i primi turni, il girone A si è definito molto equilibrato, con l’Italia che ha dovuto lottare fin dal primo incontro per non arretrare nella classifica. La partita disputata al San Siro contro la Francia ha avuto un ruolo decisivo, poiché ha consentito ai azzurri di pareggiare in punti con gli avversari e di spostarsi nella prima posizione grazie al criterio degli scontri diretti.

Il risultato cambia le carte in tavola per la fase conclusiva, dove ogni punto avrà un valore determinante.

Nel match di domenica, la Francia è passata in vantaggio al 10’ con un gol di Olise sfruttando un errore di Gianluigi Donnarumma. L’azione sembrava aprire la strada a una possibile goleada, ma l’Italia ha reagito con calma.

Pio Esposito ha pareggiato al 27’ su rigore, seguito poco dopo da un gol di Davide Frattesi al 33’. Nella ripresa, i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano, hanno chiuso la partita con una doppietta al 69’ e al 85’, portando il risultato finale a 3-1. Il ritorno ha mostrato la capacità di riscatto della squadra di Roberto Mancini, che ha lodato la concentrazione del gruppo dopo il fallimento iniziale.

Classifica del girone A dopo la vittoria

Con i tre punti ottenuti a San Siro, l’Italia totale 10 punti, pari a quelli della Francia ma davanti nel criterio degli scontri diretti. Il pareggio di ottobre a Parigi aveva già messo le due squadre sullo stesso numero di punti; la vittoria odierna ha creato un vantaggio tecnico che pone gli azzurri al primo posto della classifica. Il Belgio resta al terzo gradino con 9 punti, mentre la Turchia è fermamente in fondo a quota zero, destinata a chiudere il girone in ultima posizione. Questa disposizione garantisce all’Italia di non essere inserita tra le peggiori terze, evitando così il pericolo di una retrocessione nella Lega B.

Il ruolo degli scontri diretti

Nel regolamento della Nations League, quando due nazionali condividono lo stesso punteggio, il primo criterio di spareggio è il risultato degli scontri diretti. Poiché l’Italia ha battuto la Francia in questo turno, il pareggio di punti non è più un ostacolo: gli azzurri guadagnano la precedenza sulla base di quel risultato. Il meccanismo è cruciale perché determina chi accede direttamente ai quarti di finale senza dover dipendere da eventuali pareggi nelle partite rimanenti.

Obiettivi e scenari per l’ultimo turno

La sfida finale si giocherà domenica a Bruxelles contro la nazionale belga, guidata da Kevin De Bruyne. Per assicurarsi la qualificazione, la squadra di Mancini ha bisogno di un pareggio: in caso di risultato positivo, l’Italia rimarrebbe fra i primi due posti e avanzerebbe ai quarti di finale. Una vittoria, invece, consentirebbe di conquistare la prima posizione definitiva, superando non solo la Francia ma anche il Belgio. Qualunque sia l’esito, l’importanza di non subire una sconfitta è evidente, dato che la Francia affronta la Turchia nello stesso slot.

Minimizzare il rischio di retrocessione

Le altre terze dei gironi di Nations League – Croazia (3 punti, una partita da giocare), Galles-Norvegia (3 punti, due partite) e Germania (5 punti, due turni) – non possono raggiungere i 10 punti già accumulati dagli azzurri. Anche se l’Italia dovesse perdere contro il Belgio, il totale sarebbe comunque superiore a quello delle peggiori terze, perciò la minaccia di retrocedere nella Lega B è ormai annullata. L’unico scenario che potrebbe compromettere il primato è una vittoria della Francia combinata a una sconfitta belga, ma la squadra italiana ha già messo in atto tutti gli elementi per difendere la classifica.

Le dichiarazioni di Mancini e dei protagonisti

Alla fine del match, Roberto Mancini ha sottolineato la “voglia di riscatto” dei suoi giocatori, evidenziando come il gruppo abbia mantenuto la calma nonostante l’errore di Donnarumma. Pio Esposito ha raccontato la soddisfazione di aver chiuso la partita con una doppietta, cancellando l’ombra del rigore sbagliato a Zenica. Davide Frattesi ha elogiatone “carattere” mostrato in campo, mentre il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha applaudito l’impegno collettivo. Dall’altra parte, il tecnico francese Zinedine Zidane ha riconosciuto le difficoltà difensive subite, ma ha ribadito che l’assenza di Mbappé non ha determinato il risultato.