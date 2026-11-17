Tragedia all’ospedale di Orbetello, in provincia di Grosseto, dove una dottoressa di 48 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre era in servizio. Inutili i tentativi di soccorso dei colleghi e il trasferimento d’urgenza in un altro ospedale: la scomparsa di Veronica De Crescenzo ha suscitato profondo cordoglio nella sanità toscana.

Veronica De Crescenzo morta a 48 anni: malore fatale durante il turno in ospedale

Lutto nella sanità toscana per la morte improvvisa della dottoressa Veronica De Crescenzo, 48 anni, responsabile facente funzioni del reparto di Medicina dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, in provincia di Grosseto. La professionista è stata colta da un malore mentre era in servizio in corsia, nelle prime ore di lunedì 16 novembre.

Immediato l’intervento dei colleghi, che hanno cercato di prestarle soccorso e hanno disposto il trasferimento urgente all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Nonostante i tentativi di rianimazione, però, per la 48enne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità sanitaria maremmana, lasciando sgomenti colleghi e pazienti che avevano avuto modo di conoscerla.

Il ricordo dell’Asl Toscana sud est: «Lascia un vuoto profondo»

Originaria di Napoli, Veronica De Crescenzo si era trasferita in Maremma circa vent’anni fa, dopo aver conseguito la laurea in Medicina. Nel tempo aveva costruito il proprio percorso professionale all’ospedale di Orbetello, diventando un punto di riferimento per il reparto e per numerose famiglie. La direzione aziendale e la comunità professionale dell’Asl Toscana sud est hanno espresso il proprio cordoglio, ricordandola come una professionista competente, scrupolosa e sempre disponibile nei rapporti con colleghi e collaboratori.

«La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nell’Azienda, in particolare all’ospedale di Orbetello dove la sua assenza si farà sentire ogni giorno», si legge nella nota. La dottoressa viveva a Capalbio: i funerali saranno celebrati oggi 17 novembre alle 11 nella chiesa parrocchiale di Borgo Carige. L’Azienda sanitaria ha infine rivolto le proprie condoglianze alla famiglia e a tutte le persone a lei vicine.