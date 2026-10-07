Hannah Terry trovata morta in casa nel Norfolk: il marito Mark Cain accusato di omicidio. La dottoressa avrebbe avuto in cura anche alcuni membri della Royal Family.

Un medico di base di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel Norfolk, nel Regno Unito. Per la morte di Hannah Terry, il marito Mark Cain è stato accusato di omicidio ed è comparso davanti al tribunale di Norwich. Ad attirare l’attenzione sul caso anche i presunti rapporti professionali della dottoressa con alcuni membri della Royal Family, tra cui la regina Camilla.

L’udienza per la morte di Hannah Terry: il marito accusato dell’omicidio

Come riportato dall’Adnkronos, la donna è stata trovata senza vita il 4 ottobre nella sua abitazione di Fern Hill, a Dersingham, nel Norfolk. Il marito Mark Cain, anche lui 45enne, pare sia stato formalmente accusato di omicidio ed è comparso davanti alla Norwich Magistrates’ Court.

Durante l’udienza l’uomo si sarebbe limitato a confermare le proprie generalità e l’indirizzo di casa. Il giudice distrettuale ha disposto la custodia cautelare, fissando una nuova comparizione in aula per l’8 ottobre.

La procura ha fornito i primi dettagli sulle condizioni in cui sarebbe stata trovata la vittima: secondo quanto riferito, la dottoressa era “in una camera da letto al piano superiore dello stabile, priva di sensi e senza respiro“.

Gli accertamenti medico-legali avrebbero inoltre evidenziato “una lesione da corpo contundente sul lato destro del capo“, oltre a una ferita al collo ritenuta compatibile con una possibile compressione. Al momento del ritrovamento, secondo l’accusa, erano presenti anche dei bambini sulla scena.

Hannah Terry e i presunti legami con la Royal Family

La morte della dottoressa ha attirato particolare attenzione anche per il suo ruolo professionale. Hannah Terry faceva parte dell’équipe del Grimston Medical Centre, ambulatorio rimasto chiuso per due giorni dopo la sua scomparsa e successivamente riaperto. La struttura ha scelto di non entrare nel merito dell’accaduto, spiegando che non avrebbe rilasciato commenti. A rendere il caso ancora più seguito dalla stampa britannica è anche la presunta vicinanza professionale della dottoressa alla Royal Family.

Secondo quanto riportato da The Sun e Daily Mail, citando fonti non ufficiali, Terry avrebbe assistito occasionalmente alcuni membri della famiglia reale durante i loro soggiorni nella tenuta di Sandringham, che comprende anche Dersingham. Tra i nomi indicati dai media figura quello della regina Camilla, che, insieme a re Carlo III, sarebbe stata informata della morte della dottoressa.