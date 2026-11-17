Papa Leone XIV torna a Roma dopo il viaggio in Sudamerica che lo ha visto fronteggiare voli e messe in ottime condizioni dopo nemmeno un mese dall'intervento al polmone.

Papa Leone XIV è tornato a Roma dal viaggio apostolico fatto in Sudamerica, dove ha toccato e presenziato in tre diverse nazioni: Uruguay, Argentina ed il suo amato Perù. In tutte e tre è stato accolto con molto affetto da parte dei fedeli, anche se naturalmente il suo cuore aspettava maggiormente l’abbraccio con il Perù, terra dove ha passato gran parte del suo sacerdozio e che lo ha riaccolto in modo ottimo.

Papa Leone XIV ed il viaggio in Sudamerica: “E’ stata una Magnifica Humanitas”

Papa Leone XIV ha approfittato del viaggio in aereo per tracciar e un bilancio del viaggio in Sudamerica, viaggio da lui stesso definito “una Magnifica Humanitas“, come il titolo della sua prima enciclica, perché gli ha permesso di entrare in contatto con differenti persone e culture.

In particolare non si è detto affatto sorpreso dalla sua resistenza in un viaggio durato 11 giorni e che lo ha visto prendere svariati voli e presenziare a numerosi impegni. A proposito di impegni ha voluto parlare del colloquio con il premier argentino Javier Milei: “La mia missione non è politica ma di difesa della dignità umana“, su questo aspetto si sono incentrati i discorsi con il leader.

In generale è parso in buone condizioni ed ha voluto ringraziare ancora una volta i medici dell’ospedale Gemelli per avergli permesso di tornare operativo in brevissimo tempo pur dichiarando “non sono ancora al 100%”.

Lettera di Rinuncia, “no al momento non ne vedo necessità”

Sempre a bordo dell’aereo che lo ha riportato in Italia, i giornalisti lo hanno interpellato rispetto ad un’ipotesi emersa di recente e relativa ad una lettera di rinuncia al proprio ruolo di Pontefice, lettera peraltro considerata già firmata, che si attiverebbe in caso di coma dopo l’intervento.

Leone XIV risponde “No. Per adesso non vedo necessità, grazie a Dio. Eventualmente lo farò, penso. Però per adesso non vedo il bisogno.”

Una risposta che, come riporta LiberoQuotidiano, punta a rispedire al mittente le illazioni e a mettere al sicuro il proprio ruolo di capo ecclesiastico per la cristianità nel mondo. Ora per lui delle attività in Vaticano in attesa di riaprire la celebre finestra per l’Angelus in programma domenica 22 novembre.