(Adnkronos) - E' stata aperta alle 10 a Roma la camera ardente di Corrado Augias, il giornalista e scrittore morto a 91 anni giovedì 19 novembre. Allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, rimarrà aperta fino alle 18. L'ingresso per il pubblico avverrà dalla scali...

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E’ stata aperta alle 10 a Roma la camera ardente di Corrado Augias, il giornalista e scrittore morto a 91 anni giovedì 19 novembre. Allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, rimarrà aperta fino alle 18. L’ingresso per il pubblico avverrà dalla scalinata del Vignola.

Ad accogliere il feretro la moglie Daniela Pasti, la figlia Natalia Augias insieme a suo marito, il giornalista Piero Suber, i tre nipoti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

In piazza già una lunga fila di persone attendeva per rendere omaggio.

I funerali laici si svolgeranno invece in forma privata ad Acqualoreto, la piccola frazione del comune di Baschi (Terni) in Umbria, diventata una seconda casa per Augias da molti anni. E dove verrà conservata l’urna che custodirà le sue ceneri: come da sua volontà, verrà infatti cremato.

A farlo sapere è stata la famiglia del giornalista, che non ha ancora fissato una data per le esequie laiche che si terranno probabilmente dopo il memoriale pubblico previsto nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma sabato 28 novembre e nel quale sono previsti interventi sia dei familiari che di Ezio Mauro e altri personaggi amici del giornalista, compreso Nicola Piovani che porterà anche un omaggio musicale.

Voce storica del giornalismo e della cultura italiana, è stato autore di romanzi gialli, saggi e opere teatrali.

Dichiaratamente ateo, si era sempre battuto per la laicità delle istituzioni e per i diritti civili. La sua ultima battaglia riguarda il fine vita: Augias ha dedicato gran parte delle sue ultime riflessioni pubbliche proprio alla difesa dell’autodeterminazione.

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