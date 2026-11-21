(Adnkronos) – Nuovo appuntamento, sabato 21 novembre alle 15.30 su Rai 2, con ‘Storie al bivio weekend’, condotto da Monica Setta. Lo spazio dedicato a ‘Ballando con le stelle’ si aprirà con un’intervista di Pietro Capella a Milly Carlucci. A commentare il ‘dissing’ tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, saranno in studio Beppe Convertini, Elena Morali, Samanta Togni, Sofia Bruscoli e la giornalista del Corriere della Sera Francesca Angeleri, mentre Monica Setta è riuscita a intervistare Stefano Dominella, ex presidente di Alta Roma e compagno per 16 anni di Guillermo.

Per lo spazio attualità dedicato alla manovra di bilancio, ci saranno il presidente dei senatori di FDI Lucio Malan e il presiente di Confartigianato Marco Granelli.

Malan parlerà anche del divieto social agli under 13 contenuto nel decreto sicurezza. Quindi un’intervista di Monica Setta a Miriam Candurro, uno dei volti popolari di ‘Un posto al sole’, che si racconta parlando del nuovo progetto di corsi di recitazione per i ragazzi di Caivano.

Ancora attualità, con i dati previsionali del Natale, tra rincari dei panettoni e dei voli, commentati in studio dall’onorevole Ylenia Lucaselli, capogruppo in commissione bilancio alla Camera e Vincenzo Rienzi del Codacons.

In chiusura, un’intervista a Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio.

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