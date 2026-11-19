(Adnkronos) - Il portiere del Napoli Alex Meret non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri alla ripresa di campionato dopo la sosta per le nazionali. Il portiere azzurro si è infatti fratturato la quinta vertebra lombare in allenamento. Lo ha comunicato il club partenopeo con una nota sul pr...

(Adnkronos) – Il portiere del Napoli

Alex Meret non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri alla ripresa di campionato dopo la sosta per le nazionali. Il portiere azzurro si è infatti fratturato la quinta vertebra lombare in allenamento. Lo ha comunicato il club partenopeo con una nota sul proprio sito ufficiale: “Alex Meret, in seguito a un trauma subìto in allenamento, si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Al suo posto giocherà Vanja Milinkovic-Savic. Il Napoli non ha reso noti i tempi di recupero per il ritorno in campo di Meret ma dovrebbero essere di circa due mesi.



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