La sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato potrebbe spingere Donald Trump a una nuova escalation militare contro l’Iran. A sostenerlo, in un’intervista all’Adnkronos, è William F. Wechsler, responsabile dei programmi sul Medio Oriente dell’Atlantic Council, in Italia per i MED Dialogues di Napoli. L’esperto americano analizza i nuovi equilibri nel Golfo, la crescente autonomia strategica dell’Arabia Saudita, le scelte di Emirati, Qatar e Oman e il ruolo che Italia ed Europa possono giocare nella sicurezza regionale, tra forniture militari e corridoi commerciali alternativi allo Stretto di Hormuz.

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