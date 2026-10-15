Il 15 ottobre, nella capitale, Matteo Renzi ha utilizzato il proprio profilo X per lanciare un messaggio politico che ha riacceso il dibattito interno al centrosinistra. L’ex premier, alla guida di Italia Viva, ha ricordato che tutti gli ultimi sondaggi mostrano un vantaggio di pochi punti al fronte progressista e ha sottolineato che, in questo contesto, il voto del suo partito potrebbe risultare determinante.

Renzi spiega il ruolo decisivo di Italia Viva

Nel suo post, Renzi ha evidenziato come la cifra del 2,5 % venga spesso sottovalutata, ma in realtà è proprio quella soglia a poter ribaltare l’esito delle elezioni. Ha affermato che, se il centrosinistra resta in vantaggio di un soffio, quel piccolo margine diventa la chiave per consolidare la maggioranza.

Il leader ha inoltre precisato che non intende più commentare la questione, lasciando chiaro che il centrosinistra ha tutti gli elementi per vincere, a patto che si adottino politiche concrete a favore delle famiglie.

Le proposte fiscali presentate alla Leopolda

Il percorso di Renzi si basa su un pacchetto di iniziative già delineato durante il convegno Leopolda.

Tra le misure più evidenti vi sono la quattordicesima e gli anticipi delle partite IVA pensati per alleggerire il carico fiscale delle imprese e dei dipendenti. Inoltre, il programma prevede l’attuazione della Start Tax una riduzione temporanea delle imposte per le startup, e una serie di interventi volti a potenziare la sicurezza e l’innovazione tecnologica.

Quattrodicesima e anticipi IVA

La quattrodicesima rappresenta un bonus aggiuntivo sul salario, destinato a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. Parallelamente, gli anticipi IVA consentono alle imprese di ricevere in anticipo una parte dell’imposta, migliorando la liquidità e favorendo gli investimenti. Renzi ha sottolineato che questi strumenti sono già stati testati in altre realtà europee, con risultati positivi in termini di crescita occupazionale.

Start Tax, sicurezza e innovazione

La Start Tax mira a creare un ambiente più favorevole per le giovani aziende, riducendo la pressione fiscale nei primi tre anni di attività. Sul fronte della sicurezza il programma prevede l’ammodernamento delle forze dell’ordine e l’installazione di sistemi di videosorveglianza intelligenti. Per quanto riguarda innovazione si prevede un aumento degli incentivi alla ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alle tecnologie green e digitali.

Renzi ha anche ribadito di non aver richiesto posti in Parlamento per i suoi sostenitori, affidando la decisione finale agli elettori tramite il voto. Questa scelta, secondo il leader, dimostra rispetto per il principio democratico e per la trasparenza interna alla coalizione.

Infine, il messaggio più chiaro del leader di Italia Viva riguarda la strategia elettorale: ottenere il 2,5 % e diventare la spinta decisiva è più vantaggioso rispetto a mirare a un 5 % e rischiare di rimanere ai margini. Renzi invita tutti a mettere da parte polemiche ed ego, poiché, a suo avviso, l’unico modo per salvare l’Italia è lavorare insieme verso un obiettivo comune.