Le recenti puntate del Grande Fratello hanno acceso un acceso dibattito intorno a Rasha Younes, tra accuse di interesse per il denaro e discussioni sul suo passato. Tra dichiarazioni dell’ex fidanzato e la difesa della famiglia, la concorrente si trova al centro di polemiche che mettono in discussione il suo percorso personale e professionale.

Grande Fratello, controversie e accuse contro Rasha Younes

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Rasha Younes si è trovata al centro di polemiche dopo le accuse di aver frequentato persone facoltose e di aver parlato spesso di bonifici, soldi e status sociale. La concorrente ha risposto alle critiche spiegando che il suo successo è frutto del duro lavoro: “Se guadagno tanto è perché ho faticato e lavorato duramente. Se fossi stata interessata solo ai soldi, sarei già a Dubai, ma non è così perché mi sono sempre guadagnata tutto”.

A queste dichiarazioni si sono aggiunte le affermazioni del suo ex fidanzato, Manuel Milano, che in un’intervista a FanPage l’ha definita un’arrivista e un’arrampicatrice sociale, sostenendo di averle regalato un ristorante del valore di 450.000 euro e altri regali significativi negli ultimi mesi.

“Non posso più tacere”. Grande Fratello, la dura replica della sorella di Rasha alle accuse

Di fronte a queste accuse, nelle ultime ore è intervenuta anche la sorella di Rasha con un lungo post su Instagram, sostenendo che la gieffina non ha mai approfittato di nessuno e che in passato ha fatto molti sacrifici per sostenere la famiglia.

“Avevo promesso a me stessa di non espormi a livello mediatico, di rimanere in silenzio e di lasciare che ogni situazione seguisse il suo corso. Oggi non posso più tacere di fronte agli ultimi avvenimenti. Non posso assolutamente tollerare il tentativo di “sporcare” l’immagine di Rasha da parte di persone terze, che non possono in alcun modo formulare determinate affermazioni sulla sua vita privata”.

Inoltre, ha sottolineato che Rasha ha gestito contemporaneamente quattro lavori per aiutare la madre e che, dopo la morte del padre, ha sempre affrontato le difficoltà con coraggio, prendendo spesso decisioni complesse da sola. La donna ha aggiunto che la famiglia ha trasmesso valori importanti e che Rasha, nonostante le difficoltà, ha imparato a proteggersi emotivamente. La sorella ha anche criticato il tentativo di alcune persone di ottenere visibilità danneggiando la reputazione di Rasha, affermando che la famiglia interverrà per difenderla.

“Semplicemente vergognoso il tentativo di una certa persona di ottenere ancora una volta visibilità, cercando di intaccare quella felicità e quella serenità che Rasha ha finalmente ottenuto dalla vita, dopo anni estremamente difficili. Come famiglia non tollereremo ulteriori attacchi. Rasha non è sola e faremo di tutto per tutelarla”.

Intanto, Manuel Milano, nell’intervista rilasciata a Fanpage, ha dichiarato di voler entrare nella casa del Grande Fratello per raccontare la propria versione dei fatti. Non ci resta che attendere la prossima puntata per vedere cosa accadrà.