L'oroscopo del weekend 31 ottobre - 1 novembre: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo per il weekend del 31 ottobre-1° novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 31 ottobre-1° novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 31 ottobre e 1° novembre 2026 sono Cancro, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Vergine e Scorpione.

Oroscopo weekend 31 ottobre-1° novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 31 ottobre e 1° novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : un fine settimana all’insegna del relax e della famiglia. Sentite il bisogno di passare più tempo con i vostri cari e di ritrovare un pò di equilibrio.

: un fine settimana all’insegna del relax e della famiglia. Sentite il bisogno di passare più tempo con i vostri cari e di ritrovare un pò di equilibrio. Toro: un weekend nel complesso tranquillo e sereno. Non mancherà qualche malumore di troppo, specie nella giornata di domenica nella coppia, ma nulla che non si risolverà per il meglio.

un weekend nel complesso tranquillo e sereno. Non mancherà qualche malumore di troppo, specie nella giornata di domenica nella coppia, ma nulla che non si risolverà per il meglio. Gemelli : questo weekend di Halloween non sarà proprio tutto rose e fiori, anzi possibili screzi nella coppia potrebbero rovinarvi i piani per sabato sera.

: questo weekend di Halloween non sarà proprio tutto rose e fiori, anzi possibili screzi nella coppia potrebbero rovinarvi i piani per sabato sera. Cancro : ottimo fine settimana in vista, con diverse emozioni in arrivo che renderanno davvero magica la serata di Halloween. Anche domenica giornata top.

: ottimo fine settimana in vista, con diverse emozioni in arrivo che renderanno davvero magica la serata di Halloween. Anche domenica giornata top. Leone : fine settimana a due facce, ottimo per quanto riguarda la giornata di Halloween, un pò più nervoso per quanto riguarda la giornata di domenica, con possibili battibecchi in famiglia.

: fine settimana a due facce, ottimo per quanto riguarda la giornata di Halloween, un pò più nervoso per quanto riguarda la giornata di domenica, con possibili battibecchi in famiglia. Vergine : fine settimana no, specie per quanto riguarda l’ambito sentimentale, con litigi e discussioni possibili in entrambi i giorni.

: fine settimana no, specie per quanto riguarda l’ambito sentimentale, con litigi e discussioni possibili in entrambi i giorni. Bilancia : un Halloween davvero intenso e pieno di emozioni vi aspetta! Sarà davvero una giornata che ricorderete a lungo, anche domenica giornata molto fortunata e positiva.

: un Halloween davvero intenso e pieno di emozioni vi aspetta! Sarà davvero una giornata che ricorderete a lungo, anche domenica giornata molto fortunata e positiva. Scorpione : weekend no, dopo un ottima settimana l’umore non sarà infatti dei migliori, soprattutto a causa dell’eccessiva stanchezza e del nervosismo costante.

: weekend no, dopo un ottima settimana l’umore non sarà infatti dei migliori, soprattutto a causa dell’eccessiva stanchezza e del nervosismo costante. Sagittario : sarà una serata di Halloween molto divertente, da passare assieme agli amici di sempre. Occhio però a un eccessivo nervosismo domenica.

: sarà una serata di Halloween molto divertente, da passare assieme agli amici di sempre. Occhio però a un eccessivo nervosismo domenica. Capricorno : saranno due giorni sereni, senza troppi intoppi, tra relax e divertimento. Cercate di sfruttare il tempo libero per del sano riposto.

: saranno due giorni sereni, senza troppi intoppi, tra relax e divertimento. Cercate di sfruttare il tempo libero per del sano riposto. Acquario : che bel weekend vi attende! Sabato sera, la notte di Halloween, sarà davvero indimenticabile! Anche domenica le stelle sono tutte dalla vostra parte.

: che bel weekend vi attende! Sabato sera, la notte di Halloween, sarà davvero indimenticabile! Anche domenica le stelle sono tutte dalla vostra parte. Pesci: sabato giornata molto fortunata, domenica invece attenzione a tensioni con il partner che potrebbero farvi cambiare i programmi per la giornata.