L'oroscopo del weekend del 21 e 22 novembre 2026: quali saranno i segni più fortunati? Per alcuni segni è tempo di grandi riflessioni.

Scopriamo insieme l’oroscopo per il weekend del 21 e 22 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 21-22 novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 21 e 22 novembre 2026 sono Gemelli, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Scorpione.

Oroscopo weekend 21-22 novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 21 e 22 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete : un fine settimana all’insegna della famiglia e degli amici di sempre. Due giorni anche per ricaricare le energie in vista del periodo natalizio.

Toro: non sarà un fine settimana senza imprevisti e contrattempi, alcuni di essi potrebbero anche costringervi a cambiare i vostri programmi.

Gemelli: che bel weekend vi attende! Passione e romanticismo saranno super protagonisti, sia sabato che domenica, con anche una possibile sorpresa inaspettata dal partner.

Cancro : weekend a due facce. Sabato sarà una giornata all’insegna di stanchezza e nervosismo, mentre domenica tornerà il sereno grazie agli affetti più cari.

Leone : un fine settimana tranquillo e nel complesso sereno, non mancherà qualche malumore nella giornata di sabato, ma nulla che non si risolverà per il meglio.

Vergine : fine settimana difficile, in amore possibili litigi e discussioni con il partner che rischieranno di farvi cambiare tutti i programmi per questi due giorni.

Bilancia : weekend molto positivo e all’insegna di riflessioni profonde che potrebbero portarvi a decisioni che cambieranno in meglio la vostra vita.

Scorpione: fine settimana difficile, all’insegna di nervosismo e stanchezza. Soprattutto la giornata di sabato potrebbe essere ricca di imprevisti.

Sagittario : un weekend di alti e bassi, che vi porterà a riflessioni profonde. Se sabato sarà una giornata un pò nervosa, domenica il divertimento sarà assicurato.

Capricorno : ottimo fine settimana, per alcuni di voi ricco di sorprese! Soprattutto la giornata di domenica sarà davvero magica e indimenticabile.

Acquario : fine settimana di riposo e relax dopo una settimana complicata sotto tutti i punti di vista. Avete davvero bisogno di ritrovare lo spirito combattivo e positivo.

Pesci: un weekend nel complesso positivo, non mancherà qualche imprevisto, specie sabato, ma nulla che non si risolverà per il meglio.