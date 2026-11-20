Prato, 20 nov. (askanews) – Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato presenta dal 21 novembre 2026 al 4 aprile 2027 due nuove esposizioni: Alex Ayed, Pompamagna, a cura di Stefano Collicelli Cagol, e Karen Kilimnik. Abracadabra, a cura di Stefano Collicelli Cagol e Michele Bertolino.Pompamagna costituisce la prima mostra personale in un’istituzione italiana di Alex Ayed, artista franco-tunisino che vive e lavora in mare.

Ayed presenta un corpus di lavori inediti, insieme ad alcune opere già esistenti. La mostra indaga le dinamiche di potere connesse alla storia e alle tradizioni del Mar Mediterraneo, accumunate dal riferimento a particolari materiali e, soprattutto, colori: la porpora di Tiro, il viola che per anni ha tiranneggiato il panorama tunisino, il lapislazzuli, il marmo, il corallo.

A partire da ciascuno di questi elementi, Ayed costruisce le sue opere attraverso un lungo confronto con i luoghi dove è stato prodotto e le tecnologie utilizzate per la sua lavorazione.Abracadabra riunisce opere inedite e già note realizzate da Karen Kilimnik nell’arco degli ultimi quarant’anni di attività. L’esposizione comprende oltre cento lavori, dagli anni Ottanta a oggi, mettendo in dialogo i diversi media che l’artista ha utilizzato nel corso della sua carriera, e rilegge questo insieme a partire dalla magia, assunta come tema centrale della sua produzione.

Il lavoro di Karen Kilimnik intreccia la storia dell’arte, la moda e i libri e abbraccia pittura, fotografia, video e mise-en-scène. I suoi dipinti, spesso solo in apparenza semplici, raffigurano paesaggi romantici, interni e figure enigmatiche. Nella sua opera glamour e romanticismo convivono, e la magia ha il potere di trasformare gli oggetti quotidiani in qualcosa di diverso e inatteso.Il direttore e curatore Stefano Colicellio Cagol le ha presentate ad askanews.