Trump rientra dalla Cina: "É stato un momento davvero storico"

Trump rientra dalla Cina: "É stato un momento davvero storico"

Washington, 20 nov. (askanews) – Al suo arrivo alla Casa Bianca, di ritorno dalla Cina dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin, Donald Trump annuncia ai giornalisti che terrà una conferenza stampa venerdì e commenta: “È stato davvero un momento storico”.”Domani alle 12 terremo una conferenza stampa.

È stato un momento davvero storico. Grazie”, ha dichiarato il presidente americano ai giornalisti.