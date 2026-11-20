A Roma si è tenuta la nuova tappa dell’evento promosso da Banca Mediolanum dal titolo ‘Visionari - La Banca al servizio delle persone’. Una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale che si collocano a metà tra evento e laboratorio culturale, in ricordo del fondatore dell’istitut...

A Roma si è tenuta la nuova tappa dell’evento promosso da Banca Mediolanum dal titolo ‘Visionari – La Banca al servizio delle persone’. Una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale che si collocano a metà tra evento e laboratorio culturale, in ricordo del fondatore dell’istituto bancario: Ennio Doris considerato un vero e proprio visionario.

Con l’occasione si è potuto anche discutere delle nuove tecnologie. Giovanni Pirovano: Ennio Doris sarebbe stato un grande fautore

https://www.youtube.com/watch?v=GZxEdt8ePds