Un raid notturno nel deposito di Busitalia Veneto si è trasformato in una folle corsa finita in un fossato. A Rovigo, due minorenni avrebbero danneggiato dieci autobus e rubato un pullman, percorrendo otto chilometri prima di uscire di strada. Secondo gli investigatori, il gesto sarebbe stato ispirato a Gta 6, il celebre videogioco appena uscito.

Rovigo, danni al trasporto pubblico dopo il raid nel deposito: Busitalia attiva mezzi sostitutivi

L’episodio ha avuto ripercussioni sul trasporto pubblico locale. Per limitare i disagi, Busitalia Veneto ha trasferito a Rovigo alcuni autobus sostitutivi già durante la notte. Il questore Andrea Straffelini ha sottolineato la gravità dei danni provocati a un servizio essenziale per famiglie, studenti e lavoratori, complimentandosi con gli agenti per la rapidità delle indagini.

Ha inoltre espresso amarezza per la scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni che, a suo avviso, caratterizzerebbe troppo spesso i comportamenti dei più giovani.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, che ha definito quanto accaduto «un atto vandalico grave e irresponsabile». Stefani ha evidenziato i rischi per gli spostamenti quotidiani dei cittadini e ha ringraziato la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Rovigo per aver individuato i presunti responsabili nel giro di poche ore.

Rubano un autobus per imitare Gta 6: due minorenni finiscono in un fossato

Due minorenni sarebbero stati denunciati a Rovigo dopo aver provocato ingenti danni nel deposito di Busitalia Veneto, in via Petrarca. I ragazzi si sarebbero introdotti nell’area intorno alle 23 di mercoledì, danneggiando una decina di autobus prima di impossessarsi di un pullman e mettersi alla guida senza patente. Secondo gli investigatori, il gesto sarebbe stato ispirato al videogioco Gta 6, uscito proprio a mezzanotte. A sostegno di questa ipotesi ci sarebbe anche un filmato realizzato dai giovani durante la corsa e pubblicato sui social, nel quale farebbero riferimento al gioco.

Come riportato da Tgcom24, dopo aver rotto i finestrini e le obliteratrici di diversi mezzi, provocando anche alcuni scontri tra gli autobus nel piazzale, i due avrebbero percorso circa otto chilometri in direzione di Lendinara, nel Rodigino. La corsa si è conclusa sulla strada regionale 88, dove il pullman è uscito di strada, ribaltandosi in un fossato. I ragazzi si sarebbero poi allontanati a piedi.

Le indagini della Squadra Mobile e dell’Ufficio prevenzione generale, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Venezia, hanno permesso di identificarli e rintracciarli alla stazione ferroviaria di Rovigo. Entrambi sono stati denunciati per furto, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente.