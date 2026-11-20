(Adnkronos) - Matrimonio bis per Tania Cagnotto e Stefano Parolin che a dieci anni dalla loro unione hanno deciso di risposarsi per accontentare le due figlie. A fare da sfondo una carnice da cartolina: il mare dei caraibi. L'idea di rinnovare le proprie promesse nuziali è partita da una domanda ...

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Matrimonio bis per Tania Cagnotto e Stefano Parolin che a dieci anni dalla loro unione hanno deciso di risposarsi per accontentare le due figlie. A fare da sfondo una carnice da cartolina: il mare dei caraibi. L’idea di rinnovare le proprie promesse nuziali è partita da una domanda delle due bambine: “Mamy , Papi perché non ci avete invitato al vostro matrimonio? E così in questo anno particolare abbiamo rinnovato le promesse davanti alle nostre bimbe”.

Le foto condivise sui social ritraggono la famiglia al completo mentre celebra il matrimonio proprio sulla spiaggia, con le due figlie a fare da damigelle. A corredo degli scatti, la campionessa di tuffi ammette: “Io che non sono una gran romanticona, ammetto di essermi commossa. Chi lo avrebbe mai detto che mi sarei risposata e per di più con lo stesso uomo”, ha aggiunto.

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