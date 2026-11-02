L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 novembre: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 2-8 novembre 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 sono Gemelli, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Toro e
Oroscopo settimana 2-8 novembre 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:
- Ariete: settimana complicata, sia in amore che sul lavoro. Venere infatti è in opposizione e potrebbe portare a screzi nella coppia. Anche sul lavoro occhio ai malintesi con i colleghi.
- Toro: settimana così così, sul lavoro alcuni imprevisti rischieranno di farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità.
In amore qualche malumore a metà settimana.
- Gemelli: settimana davvero da ricordare! Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi regaleranno giornate uniche e indimenticabili. In arrivo anche nuove opportunità lavorative!
- Cancro: una settimana nel complesso tranquilla, non mancherà qualche imprevisto sul lavoro ma nulla che non si risolverà per il meglio.
In amore tutto ok nella coppia.
- Leone: settimana ottima soprattutto dal punto di vista lavorativo, con nuove opportunità in arrivo. Alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione all’estero!
- Vergine: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, con passione e romanticismo al top, negativa sul lavoro, con diversi intoppi e imprevisti, specie da mercoledì.
- Bilancia: che settimana vi attende! In amore le cose non potrebbero andare meglio, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana top!
- Scorpione: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, con una nuova opportunità di carriera in arrivo per molti di voi. Un pò sottotono invece l’amore, con possibili malumori nella coppia.
- Sagittario: settimana nel complesso serena e soddisfacente. I single potrebbero inoltre ricevere una telefonata o un messaggio da qualcuno di molto speciale.
- Capricorno: settimana a due facce. Molto positiva sul lavoro, con soddisfazioni personali in vista. Negativa per quanto riguarda l’amore con litigi e discussioni con il partner.
- Acquario: settimana no, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni col partner potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi.
- Pesci: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto di troppo ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Tanta fortuna martedì.