L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 novembre: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana 2-8 novembre 2026: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 sono Gemelli, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Toro e

Oroscopo settimana 2-8 novembre 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 novembre 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana complicata, sia in amore che sul lavoro. Venere infatti è in opposizione e potrebbe portare a screzi nella coppia. Anche sul lavoro occhio ai malintesi con i colleghi.

settimana complicata, sia in amore che sul lavoro. Venere infatti è in opposizione e potrebbe portare a screzi nella coppia. Anche sul lavoro occhio ai malintesi con i colleghi. Toro : settimana così così, sul lavoro alcuni imprevisti rischieranno di farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità. In amore qualche malumore a metà settimana.

: settimana così così, sul lavoro alcuni imprevisti rischieranno di farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità. Gemelli : settimana davvero da ricordare! Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi regaleranno giornate uniche e indimenticabili. In arrivo anche nuove opportunità lavorative!

: settimana davvero da ricordare! Le stelle sono tutte dalla vostra parte e vi regaleranno giornate uniche e indimenticabili. In arrivo anche nuove opportunità lavorative! Cancro : una settimana nel complesso tranquilla, non mancherà qualche imprevisto sul lavoro ma nulla che non si risolverà per il meglio. In amore tutto ok nella coppia.

: una settimana nel complesso tranquilla, non mancherà qualche imprevisto sul lavoro ma nulla che non si risolverà per il meglio. Leone : settimana ottima soprattutto dal punto di vista lavorativo, con nuove opportunità in arrivo. Alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione all’estero!

: settimana ottima soprattutto dal punto di vista lavorativo, con nuove opportunità in arrivo. Alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una nuova proposta di collaborazione all’estero! Vergine: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, con passione e romanticismo al top, negativa sul lavoro, con diversi intoppi e imprevisti, specie da mercoledì.

settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, con passione e romanticismo al top, negativa sul lavoro, con diversi intoppi e imprevisti, specie da mercoledì. Bilancia: che settimana vi attende! In amore le cose non potrebbero andare meglio, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana top!

che settimana vi attende! In amore le cose non potrebbero andare meglio, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana top! Scorpione : ottima settimana dal punto di vista lavorativo, con una nuova opportunità di carriera in arrivo per molti di voi. Un pò sottotono invece l’amore, con possibili malumori nella coppia.

: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, con una nuova opportunità di carriera in arrivo per molti di voi. Un pò sottotono invece l’amore, con possibili malumori nella coppia. Sagittario : settimana nel complesso serena e soddisfacente. I single potrebbero inoltre ricevere una telefonata o un messaggio da qualcuno di molto speciale.

: settimana nel complesso serena e soddisfacente. I single potrebbero inoltre ricevere una telefonata o un messaggio da qualcuno di molto speciale. Capricorno: settimana a due facce. Molto positiva sul lavoro, con soddisfazioni personali in vista. Negativa per quanto riguarda l’amore con litigi e discussioni con il partner.

settimana a due facce. Molto positiva sul lavoro, con soddisfazioni personali in vista. Negativa per quanto riguarda l’amore con litigi e discussioni con il partner. Acquario: settimana no, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni col partner potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi.

settimana no, sotto tutti i punti di vista. Litigi e discussioni col partner potrebbero essere all’ordine del giorno, anche sul lavoro possibili screzi con i colleghi. Pesci: settimana nel complesso serena, non mancherà qualche imprevisto di troppo ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Tanta fortuna martedì.