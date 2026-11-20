Attacchi russi in Ucraina: morti e feriti a Kiev e Kharkiv

Attacchi russi in Ucraina: morti e feriti a Kiev e Kharkiv

Una notte di attacchi russi ha colpito Kiev e nove regioni ucraine, con vittime e feriti anche in un ospedale di Kharkiv.

Nella notte tra il 19 e il 20 novembre, l’Ucraina è stata nuovamente investita da esplosioni e sirene d’allarme. Le forze militari russe hanno condotto un attacco di ampia portata usando armi di precisione lanciate da terra, dal mare e dal cielo, oltre a droni. Il bilancio complessivo nel Paese conta 8 morti e 28 feriti.

Kiev e il bilancio delle vittime

Nella capitale il numero dei morti è salito a 6, mentre altre 15 persone sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il premier ucraino Serhiy Koretsky, riportato dai media locali. Secondo quanto affermato dal premier, «Questa notte Kiev e nove regioni sono state attaccate». Nella capitale sono stati colpiti anche due ponti, il Podilsko-Voskresenskyi e il Darnytskyi, mentre gli obiettivi dichiarati dal ministero della Difesa russo comprendono impianti energetici, infrastrutture di trasporto e depositi legati alla produzione di missili da crociera e droni.

Ospedale colpito a Kharkiv e altre regioni

A Kharkiv un pronto soccorso è stato colpito nel quartiere Shevchenkivskyi, con almeno quattro feriti. Oltre a Kiev e Kharkiv, sono stati attaccati le regioni di Mykolaiv e Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Leopoli, Vinnytsia e Sumy. Nella regione di Odessa sono state danneggiate anche le infrastrutture portuali e le imbarcazioni impiegate dalle forze armate ucraine.

Allerta droni in Polonia

Il Centro di sicurezza governativo polacco ha diffuso un avviso per il rischio di attacco aereo nelle province di Lublino e Precarpazia, invitando i residenti a cercare un luogo sicuro e a seguire le indicazioni delle autorità. Le forze armate polacche hanno fatto alzare in volo i caccia per monitorare il confine.