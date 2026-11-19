Roberta sparisce nel nulla. I vestiti sono in casa. Il telefono pure. Il marito, Antonio Logli, parla di una donna confusa, uscita in pigiama. Ma nasconde un segreto: una relazione con un’altra donna.
Poi bugie, cellulari da buttare, l’auto sottratta ai cani molecolari. E un supertestimone, Loris Gozi, che quella notte ha visto qualcosa.
Logli viene condannato a 20 anni. Non ha mai confessato. Il corpo di Roberta non è mai stato trovato.
È stata fatta davvero giustizia? Si può condannare qualcuno senza un corpo?