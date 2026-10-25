La Procura di Milano ha disposto il fermo di Youssef Siher, 30enne ritenuto l'ideatore del Movimento 17 ottobre; la moglie è indagata a piede libero.

La Procura di Milano ha disposto il fermo di Youssef Siher, il 30enne ritenuto alla guida della pagina e del gruppo del cosiddetto Movimento 17 ottobre, collegato agli scontri verificatisi nel centro di Milano. L’operazione è scattata al termine di un lungo interrogatorio in Questura e fa seguito alle attività investigative coordinate dagli uffici ministeriali competenti.

Accuse contestate e quadro normativo

All’indagato sono contestate, tra le altre, le ipotesi di reato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e la fattispecie prevista dall’articolo 420 bis del nuovo decreto legge, concernente la violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. In base alle norme richiamate, per chi promuove o dirige associazioni con finalità terroristiche è prevista una sanzione che può andare dai 7 a 15 anni di reclusione, qualora ricorrano le fattispecie indicate dal codice.

Provvedimenti individuali

La Procura di Milano ha disposto il fermo nei confronti di Siher dopo l’interrogatorio prolungato. La sua compagna risulta indagata, ma a piede libero per le stesse accuse. Contestualmente alle misure personali, le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni e acquisizioni di materiale informatico per ricostruire eventuali modalità organizzative e la rete di contatti collegata al movimento.

Profilo personale e legami con istituti

Youssef Siher è descritto come un 30enne di origine familiare non italiana residente in Provincia di Brescia. Sul suo profilo pubblico compaiono riferimenti alla conoscenza di più lingue: «Sono bilingue italiano e arabo e parlo fluentemente inglese e spagnolo», una frase che era riportata nella sua presentazione online. Tra le esperienze citate, compare un tirocinio svolto nel 2024 presso l’Ispi; l’istituto ha successivamente precisato che non risultano collaborazioni in corso dopo quell’anno.

Rapporti con media e attività pubbliche

Nel profilo professionale di Siher sono menzionate collaborazioni occasionali con testate nazionali. Il coinvolgimento pubblico è emerso anche per la partecipazione a manifestazioni, tra cui cortei e presidi, e per l’uso di piattaforme digitali attribuite all’organizzazione del Movimento 17 ottobre. Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Viminale ha indicato che la chat considerata propulsiva del movimento sarebbe stata avviata da profili a lui riconducibili.

Le indagini hanno posto attenzione sia sulle modalità di comunicazione online sia sulla capacità di tradurre mobilitazioni in iniziative di piazza, con particolare riferimento agli episodi avvenuti il 17 ottobre nel capoluogo lombardo, quando le proteste hanno registrato momenti di tensione nel centro di Milano.

Interventi di polizia e attività investigative

Le operazioni di polizia hanno coinvolto la Questura di Milano e reparti specializzati per l’acquisizione di dispositivi e materiale digitale. Le perquisizioni sono state eseguite, oltre che in abitazioni riconducibili a persone a lui vicine, anche in immobili connessi alla sua residenza anagrafica in Provincia di Brescia. Gli investigatori hanno lavorato sulle tracce telematiche per ricostruire la diffusione di messaggi e ordini di mobilitazione.

L’attività investigativa ha portato infine al provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Milano, che ha coordinato l’azione degli uffici competenti. Il quadro processuale rimane in evoluzione mentre gli organi inquirenti continuano ad analizzare i materiali sequestrati per chiarire ruoli e responsabilità nell’ambito delle contestazioni.

Il caso ha riacceso il dibattito pubblico sulle modalità di organizzazione delle proteste e sull’uso delle piattaforme digitali per la chiamata alle piazze, temi che vengono seguiti con attenzione dalle autorità competenti e dagli osservatori istituzionali.