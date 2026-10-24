L'omicidio a Grey Villalba, si è ripercorso il cammino oltre che il comportamente di Marco Panichi, prima e dopo il brutale omicidio che ha commesso.

Una morte crudele ed ancora senza molte spiegazioni quella legata all’omicidio costato la vita a Grey Villalba, il suo assassino si è costituito ma sono ancora molti i punti oscuri in questa vicenda, di cui l’unica cosa certa è aver tolto la vita, l’ennesima ad una donna in questo 2026, aumentando il numero di femminicidi nel nostro paese.

Tutto è partito da una lite, Panichi ha poi perso il controllo

Il luogo del terribile fatto è Curione, una piccola frazione di Vergiate, paese in provincia di Varese la casa si trovava nell’abitato e di conseguenza non si trovavano da soli ma stando alle prime testimonianze i vicini non hanno sentito nulla.

Proprio una testimonianza, di una giovane ragazza, è importante per capir e cosa sia accaduto prima del delitto, lei ha raccontato a Il Giorno, di aver sentito delle voci concitate provenire dall’abitazione e poi il silenzio con il furgone che si allontanava.

Non erano nuovi a liti, anche se in questo caso erano a rrivati nella corte soltanto nella serata precedente – di venerdì – poiché i toni di voce alti filtravano anche attraverso le numerose conversazioni telefoniche tra Villalba e Panichi.

Omicidio di Grey Villalba, la fuga dell’assassino in Abruzzo

Dopo l’atto criminoso il furgone si è allontanato, nessuno poteva sapere dove fosse diretto Marco Panichi, di professione termoidraulico. Nel panico più totale per quanto commesso ha deciso di guidare il più possibile.

E’ arrivato in Abruzzo, compiendo un tragitto lungo 700 km, prima di costituirsi davanti ai Carabinieri, come riporta Leggo.it spiegando di aver ucciso la sua fidanzata.

Grey Villalba oltre ad essere l’amante di Panichi era soprattutto una mamma, madre di due figli. Aveva iniziato la relazione con Panichi meno di un anno fa e si sono iniziati a frequentare questa primavera dopo che la sua precedente relazione, durata 10 anni, aveva mostrato i primi segni di cedimento.

Dietro quel volto apparentemente normale nessuno si aspettava una brutalità così efferata, lui davanti agli inquirenti ha manifestato di essersi difeso. Convalidato il fermo ora è in carcere a Busto Arsizio.