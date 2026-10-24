Omicidio al Parco Dora a Torino, dove un giovane è stato accoltellato a morte. A dare l'allarme un residente che ha visto un ragazzo a terra accanto a un monopattino. Sono in corso le indagini per rintracciare il responsabile.

Dramma a Torino, al Parco Dora, dove un giovane è stato accoltellato e ucciso. A dare l’allarme un residente. E’ caccia al killer. Ecco tutti i dettagli.

Parco Dora, accoltellato un giovane in monopattino: è morto per le gravi ferite riportate

Ieri sera, venerdì 23 ottobre 2026, un ragazzo è morto accoltellato a Torino. Siamo al Parco Dora, dove a dare l’allarme è stato un residente, che avrebbe visto un’altra persona allontanarsi di corsa dopo aver notato un ragazzo a terra accanto al monopattino. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, il giovane è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, le sue ferite erano infatti troppo gravi.

Secondo quanto riportato da La Stampa, il testimone che ha chiamato il 122 avrebbe visto una persona scappare. Sul luogo dell’aggressione sono arrivate diverse pattuglie, con le indagini che sono subito partite al fine di ricostruire nel dettaglio che cosa è successo e rintracciare il presunto killer. Fondamentali potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Parco Dora, accoltellato un giovane in monopattino: è caccia al killer

Come appena visto, un ragazzo è stato ucciso ieri sera al Parco Dora a Torino. Troppo gravi infatti le ferite riportate all’addome, presumibilmente inflitte da un’arma da taglio. Sul luogo dell’aggressione sono intervenute diverse volanti della polizia e gli investigatori della Squadra Mobile, al fine di effettuare tutti i rilievi e per raccogliere elementi utili alle indagini.

Nell’area in cui è stato trovato il ragazzo sono rimasti il monopattino elettrico e una chiazza di sangue. Un residente, come detto, avrebbe visto una persona scappare. Essenziali potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, al vaglio intanto il cellulare della vittima. Tra le ipotesi quella di un litigi per motivi legati alla droga. Al momento però non viene esclusa alcuna pista, solo gli accertamenti potranno chiarire sia la dinamica di quanto accaduto.