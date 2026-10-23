Nel pomeriggio del 30 ottobre, la zona di fronte al carcere di San Vittore, in piazza Filangieri, è diventata il palcoscenico di un presidio spontaneo. L’iniziativa nasce come risposta diretta agli arresti avvenuti nei giorni 17 e 18 ottobre a Milano, durante gli scontri che hanno coinvolto diverse zone della città.

Una cinquantina di persone si è radunata per dimostrare sostegno a chi è stato trattenuto dalle forze dell’ordine.

I manifestanti, provenienti da diversi quartieri milanesi, hanno scelto il luogo simbolico davanti al carcere di San Vittore per sottolineare il loro messaggio di solidarietà e per chiedere la fine di quello che definiscono “ricatti” da parte della polizia e del costo della vita.

Le ragioni espresse dal presidio di piazza Filangieri

Durante i momenti di microfono, un partecipante ha dichiarato: “Siamo qui in solidarietà degli arrestati.

Basta ricatti della polizia, basta ricatti del caro vita”. Le parole, pronunciate con tono deciso, hanno rispecchiato la frustrazione di una parte della popolazione che percepisce una crescente pressione sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista economico.

Il messaggio di continuità della lotta

Un altro intervento al pubblico ha ribadito: “La lotta deve continuare e nessuno deve essere lasciato indietro“.

L’emphasis è stato posto sulla necessità di mantenere viva la protesta, senza escludere alcun individuo coinvolto, sia esso arrestato o semplicemente preoccupato per le tensioni sociali.

Gestione del presidio e simboli di protesta

Prima della graduale dissoluzione del gruppo, i manifestanti hanno acceso alcuni fuochi d’artificio, un gesto spettacolare che ha accompagnato il grido collettivo: “Tutti liberi e tutte libere“. L’uso di fuochi d’artificio ha avuto la duplice funzione di attirare l’attenzione dei passanti e di simbolizzare la rottura delle catene della repressione percepita.

Prospettive: lo sciopero generale del 30 ottobre

Nel corso del presidio, è stato ricordato l’appuntamento imminente: il 30 ottobre è stato convocato un sciopero generale dalle principali organizzazioni sindacali. L’incitamento a partecipare al blocco generale rappresenta un’estensione della protesta locale, trasformandola in una mobilitazione nazionale che mira a esercitare pressione su più livelli istituzionali.

Il coinvolgimento dei sindacati indica una sinergia tra movimenti di base e strutture organizzative più ampie, suggerendo che la questione degli arresti a Milano potrebbe diventare parte di un più vasto dibattito su ordine pubblico, diritti civili ed esigibilità economica. La speranza dei manifestanti è che, con la partecipazione al sciopero, le richieste di libertà e di fine dei “ricatti” trovino un’eco più forte a livello nazionale.