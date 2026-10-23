Eleonora Laterza muore improvvisamente a 25 anni con la bimba che portava in grembo

Una notte di ottobre ha sconvolto la tranquilla realtà di Ponte San Nicolò, piccolo borgo della provincia di Padova. Eleonora Laterza, una venticinquenne in attesa di dare alla luce la sua prima figlia, è stata colta da un improvviso e terribile malore che l’ha portata all’ospedale civile della città del Santo. Con lei è perita anche Maya, la bambina che l’aspettava a 25 settimane di gestazione, un futuro che la famiglia aveva iniziato a immaginare con gioia.

Il delicato stato di gravidanza si è trasformato rapidamente in una corsa contro il tempo. L’emorragia massiva al peritoneo ha provocato un rapido calo di pressione, costringendo i familiari a ricorrere d’urgenza al trasporto sanitario. Una volta giunti al pronto soccorso, i medici hanno riconosciuto subito la gravità della situazione, definendola un’emergenza medica di difficile gestione.

Il drammatico iniziale di Eleonora Laterza

Secondo le testimonianze dei parenti, Eleonora ha avvertito un forte dolore addominale e un improvviso senso di svenimento. Il suo amico più stretto ha raccontato che, “un attimo sembrava tutto normale e il successivo è stato un vuoto”. Il trasferimento in ambulanza è avvenuto in pochi minuti, ma il deteriorarsi delle condizioni è stato altrettanto veloce.

All’arrivo al reparto, il personale sanitario ha avviato una serie di esami ecografici che hanno confermato la presenza di un’emorragia interna incontrollata, una condizione rara ma letale se non trattata immediatamente.

Trasfusioni e tentativi di salvare la vita

Il prototipo di risposta dell’ospedale è stato quello di somministrare numerose trasfusioni di sangue, al fine di compensare la perdita ematica e stabilizzare la pressione arteriosa. Anche se la squadra medica ha impiegato tutte le risorse disponibili, il criterio di stabilizzazione non è stato raggiunto. Gli specialisti hanno inoltre considerato l’intervento chirurgico di emergenza per fermare l’emorragia, ma le condizioni di Eleonora erano talmente compromesse che ogni procedimento invasivo è risultato ad alto rischio, rendendo il pronostico tragicamente infausto.

Il lutto nella comunità di Padova

L’annuncio del decesso ha inondato i social di messaggi di cordoglio; un amico ha scritto: “A volte la vita è così ingiusta da lasciarti senza parole…”. La notizia ha rapidamente attraversato le strade di Padova, suscitando un dolore collettivo che ha coinvolto amici, conoscenti e vicini. I funerali sono stati programmati per sabato 24 ottobre alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Pio X, dove la famiglia ha potuto accogliere i numerosi condolenti in un momento di profondo raccoglimento.

Il dolore di questa perdita ha anche riaperto il dibattito sulla prevenzione delle emergenze ostetriche nella regione. Le autorità sanitarie locali stanno valutando la possibilità di potenziare i protocolli di emergenza per le donne in gravidanza, al fine di ridurre il rischio di eventi analoghi. Nel frattempo, la memoria di Eleonora Laterza e della piccola Maya resta viva nei cuori di chi li ha conosciuti, un ricordo che avverte dell’importanza di una pronta assistenza medica in situazioni critiche.