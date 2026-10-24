L''Italia si prepara a un fine settimana caratterizzato da tempo instabile al Centro-Sud e al Nord-Est. Poi, a partire da lunedì 26 ottobre, tornerà l'Ottobrata, con temperature in rialzo e bel tempo un pò ovunque.

Sono stati giorni all’insegna del maltempo sull’Italia, con piogge, nubifragi, forti venti e temporali che hanno messo in ginocchio diverse regioni. Ora però pare che a breve tornerà l’Ottobrata. Ecco le previsioni aggiornate.

Meteo, le previsioni del weekend

L’instabilità farà compagnia all’Italia ancora per questo fine settimana, che in molte regioni sarò infatti all’insegna di pioggia e freddo.

Poi, a partire da lunedì 26 ottobre 2026, tutto cambierà. Ma soffermiamoci prima con le previsioni meteo per il weekend del 24 e 25 ottobre 2026. La giornata di sabato si aprirà con una forte instabilità al Nord-Est, in particolare a Trieste dove ci saranno anche violente raffiche di vento. Sole invece al Nord-Ovest.

Maltempo anche al Centro-Sud, con forti temporali previsti su Marche e Abruzzo, mentre al Sud il cielo sarà nuvoloso ma con meno piogge. Domenica 24 invece avremo piogge in Calabria e in Sicilia, mentre il cielo si aprirà nel resto della Penisola. Tutto invece cambierà a partire da lunedì 26 ottobre, quando l’Anticiclone farà il suo ritorno portando temperature più miti un po su tutta la Penisola e garantendo anche un tempo prevalentemente soleggiato.

Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà a partire da lunedì prossimo.

Previsioni meteo, torna l’Ottobrata?

Come appena visto sarà un fine settimana all’insegna del tempo instabile, con piogge, venti e possibili temporali, soprattutto al Nord-Est e al Centro-Sud, con le temperature che si manterranno fresche su tutta la Penisola. Il cambiamento arriverà a partire dalla giornata di lunedì 26 ottobre 2026, quando sull’Italia tornerà la cosiddetta Ottobrata. Ci sarà infatti il ritorno dell’Anticiclone che farà alzare le temperature un pò su tutta l’Italia e garantirà anche un cielo per lo più sereno. Sul versante Adriatico e sulle isole maggiori le temperature potranno arrivare anche a 20 gradi. Ci aspettano quindi giorni con temperature leggermente al di sopra delle medie stagionali.