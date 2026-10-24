Nel cuore di Berlino, presso l’ESMT installata nell’ex edificio del Consiglio di Stato della DDR, la Germania ha ospitato per la prima volta un raduno di circa duecento investitori internazionali. L’evento, denominato Invest in Germany, è stato concepito come risposta strategica della coalizione CDU-SPD per rilanciare l’attrattiva del Paese dopo anni di stagnazione economica.

Tra i protagonisti di spicco, il presidente di Nvidia, Jensen Huang, e il dirigente di BlackRock, Larry Fink, hanno condiviso il palco con i ministri federali Friedrich Merz, Lars Klingbeil e Katherina Reiche.

Le promesse di capitale: numeri, settori e nomi chiave

Durante le sessioni plenarie, i partecipanti hanno annunciato intenti di investimento complessivi che superano i miliardi di euro.

Gli investimenti previsti riguardano principalmente intelligenza artificiale, energia liquefatta (LNG) e infrastrutture digitali. Siemens ha presentato un piano per potenziare le reti elettriche, mentre Goldman Sachs ha indicato un forte interesse per il settore fintech tedesco. Tuttavia, il personalmente incaricato dal cancelliere per gli investimenti, Martin Blessing, ha avvertito che una parte significativa delle cifre proclamate potrebbe rimanere su carta finché la burocrazia non si adeguerà al ritmo della rivoluzione tecnologica.

Il ruolo di Martin Blessing e le preoccupazioni sulla burocrazia

Ex amministratore delegato della Commerzbank, Blessing ha sottolineato la necessità di snellire i processi di autorizzazione, citando come esempio la rapidità delle decisioni prese durante la crisi finanziaria del 2008 e l’implementazione dei terminali LNG. Ha inoltre evidenziato che la mancanza di un sistema pensionistico a capitale più robusto, simile a modelli scandinavi o statunitensi, riduce l’interesse degli investitori a lungo termine. Secondo lui, la percezione di una “Germania lenta” potrebbe far deviare capitali verso paesi più agili.

Criticità evidenziate dai media e dalle parti sociali

Le critiche non sono mancate. Alcuni osservatori hanno evidenziato che l’evento è stato organizzato “dietro porte chiuse”, escludendo sindacati, associazioni ambientali e gruppi di consumatori. La scelta di condurre le presentazioni esclusivamente in lingua inglese è stata percepita come un segnale di eccessiva internazionalizzazione a discapito di una comunicazione trasparente con la cittadinanza. Inoltre, il timore di una possibile influenza dell’AfD sulle politiche economiche ha spinto gli investitori a valutare con più cautela la stabilità politica del Paese.

Il rischio di carenza di competenze e le reazioni politiche

Un altro ostacolo segnalato è il crescente carenza di talenti nel settore tech. Il governo ha annunciato programmi di formazione accelerata, ma gli esperti temono che le misure siano insufficienti a colmare il divario entro i prossimi cinque anni. Merz e Reiche hanno difeso la loro agenda, promettendo riforme fiscali e incentivi per la ricerca, ma hanno anche riconosciuto la necessità di “mettere fine alla larmoyanz tedesca” per attrarre investimenti concreti.

Prospettive per il futuro: dal discorso all’azione

Il Invest in Germany Summit ha offerto una piattaforma di networking di alto livello e ha generato entusiasmo tra i leader aziendali, ma la conversione delle promesse in capitali effettivi dipenderà dalla capacità del governo di accelerare le procedure amministrative e di affrontare le strutture pensionistiche e formative. La sfida più grande rimane quella di trasformare la retorica in risultati tangibili, evitando che la Germania diventi solo un “ospite di gala” per gli investitori senza garantire una crescita sostenibile.