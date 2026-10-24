Il 24 ottobre 1996, Core Design lanciò il primo Tomb Raider, presentando al mondo l’archeologa avventuriera Lara Croft. Da allora, tre decenni di evoluzione hanno trasformato la figura originale, passando da modelli poligonali a rappresentazioni ultra-realistiche grazie al motion capture e a motori grafici sempre più potenti. Oggi Lara non è solo icona dei videogiochi: ha sfilato sulle pagine di riviste di moda, appare in videoclip e detiene record di vendite e copertine.

Per celebrare questo traguardo, raccogliamo dieci curiosità poco note che hanno contribuito a costruire la leggenda.

Data di nascita e nome originale: un piccolo segreto

Molti fan ricordano il 24 ottobre come il “compleanno” di Lara, ma nella lore ufficiale la sua data di nascita è il 14 febbraio, giorno di San Valentino.

Prima di adagiare il nome definitivo, il team di sviluppo prese in considerazione Laura Cruz, un’alternativa che avrebbe potuto dare un tono diverso alla protagonista. Alla fine, il nome Lara Croft fu scelto per la sua sonorità aristocratica e per il richiamo a un’immagine britannica di classe.

La treccia che ha sfidato la tecnologia del 1996

Nel concept originale la giovane avventuriera doveva sfoggiare una lunga treccia, ma gli hardware dell’epoca non permettevano di gestire correttamente i movimenti dei capelli né le collisioni con l’ambiente di gioco. Per questo motivo, nella versione finale del primo titolo i capelli furono accorciati e più facili da animare. Solo con i progressi dei motori 3D, a partire da PlayStation 2 e successivi, la treccia è tornata a far parte integrante del design di Lara.

Winston, il maggiordomo più tenace del mondo videoludico

Nel secondo capitolo della saga, Winston appare come maggiordomo di Croft Manor, equipaggiato di un vassoio in continuo movimento. Il suo comportamento è guidato dallo stesso algoritmo di intelligenza artificiale usato per i nemici, perciò insiste nel seguire Lara anche dentro casa. I giocatori hanno scoperto che l’unico modo per sbarazzarsene consisteva nel farlo entrare nel freezer e chiudere lo sportello, una gag che è stata poi citata in Rise of the Tomb Raider dove Winston invia una lettera al padre di Lara descrivendo il suo “rischio di ipotermia”.

Una paura inaspettata: i cani

Nonostante le sue avventure contro dinosauri, mummie e divinità, Lara ha una debolezza curiosa: è terrorizzata dai cani. Secondo le biografie ufficiali, da bambina fu più volte morsa dal Corgi della zia, creando una fobia che, seppur rara, è rimasta nella sua storia personale. Questo dettaglio umano contrasta con l’immagine di un’eroina quasi invincibile e aggiunge una nota di vulnerabilità al suo carattere.

Da icona digitale a musa della moda

Nel 1999 la rivista britannica The Face realizzò una serie di copertine dove Lara veniva “vestita” digitalmente con abiti di Gucci, Jean-Colonna e Alexander McQueen. La collaborazione dimostrò come il personaggio avesse superato i confini del gaming, entrando nel mondo del fashion e influenzando tendenze stilistiche anche fuori dallo schermo. Queste immagini sono ancora oggi citate come esempi di cross-media marketing di successo.

Musica e strumenti esotici in Shadow of the Tomb Raider

Il compositore Brian D’Oliveira ha impiegato più di 200 strumenti provenienti da tradizioni sudamericane e precolombiane per la colonna sonora di Shadow of the Tomb Raider. Questi suoni, ricavati da una collezione personale, hanno conferito al gioco un’atmosfera unica, mescolando antiche vibrazioni con le ambientazioni esotiche della saga.

Record mondiali e vendite stratosferiche

Lara Croft detiene il Guinness World Record come personaggio videoludico comparso su più di 2.300 copertine di riviste. Inoltre, il franchise ha superato i 100 milioni di copie vendute, traguardo annunciato il 11 ottobre 2024 da Crystal Dynamics. Questi numeri confermano l’impatto globale della serie, che ha saputo rinnovarsi mantenendo la sua identità.

Legacy of Atlantis: il ritorno alle origini con Unreal Engine 5

Il prossimo capitolo, Legacy of Atlantis, arriverà il 12 febbraio 2027 per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Il titolo, sviluppato da Crystal Dynamics e Flying Wild Hog con Amazon Games come publisher, utilizzerà Unreal Engine 5 per ricreare la prima avventura del 1996. Il remake non sarà una semplice rimasterizzazione: le ambientazioni saranno più ampie, i puzzle più sofisticati e il famigerato scontro con il T-rex sarà reinventato in chiave cinematografica, permettendo di constatare con i propri occhi i progressi tecnologici degli ultimi trent’anni.

I 30 anni di Lara Croft sono una testimonianza di come un personaggio possa evolversi, mantenendo intatte le caratteristiche che lo hanno reso indimenticabile: intelligenza, ironia e una determinazione incrollabile nell’esplorare l’ignoto. Le curiosità qui raccolte svelano retroscena divertenti, ma soprattutto confermano la capacità della saga di reinventarsi, pronta a sorprendere ancora con Legacy of Atlantis.