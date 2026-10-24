Tre persone arrivate improvvisamente al pronto soccorso con sintomi di difficile riconoscimento, oltre ai forti giramenti di testa hanno accusato pesanti malesseri ed è stato quindi necessario visitarli e comprendere come mai tutti loro stessero così male, dopo le indagini dei medici la scoperta incredibile che si cela dietro una storia incredibile.

Napoli, finiti in ospedale perché rubavano la benzina dalle auto

Arrivati al nosocomio del capoluogo campano i soggetti interessati presentavano sintomi strani, forti mal di testa e altri problemi che i medici hanno faticato a comprendere. Inizialmente pensavano ad un virus, dato che in questo periodo ne circolano parecchi ma dopo alcune verifiche hanno scartato l’ipotesi.

Analisi più approfondito hanno poi trovato la causa di questa situazione, si trattava del carburante, per la precisione di benzina che avevano ingerito. E’ quindi partito un toto motivo per cui delle persone avessero potuto ingerire quella sostanza, dato che è risaputo sia mortale per l’essere umano.

E’ arrivata la confessione, i soggetti, 3 persone, stavano difatti rubando il carburante dalle auto in sosta, una procedura che espone il corpo umano alle esalazioni di carburante anche se in questo caso si è ulteriormente aggravata.

In ospedale si spiegano con i medici, rivelando di averla ingerita “accidentalmente”

Di fronte al personale medico alle precise domande, sono arrivati a spiegare di averla ingerita “accidentalmente”, una scusa che non ha convinto nessuno ma che era obbligatoria per evitare conseguenze peggiori.

Ciò nonostante la segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata e per queste tre persone dopo che si sono riprese dallo choc subito, sono stati anche fortunati, avrebbero potuto morire perché la benzina nuoce al corpo umano e ora rischiano di andare in carcere per furto poiché hanno rubato la benzina dalle auto in sosta.

Difatti negli ultimi due giorni, come riporta La Repubblica, sono state oltre 20 le chiamate per sospetti furti di carburante, complice la carenza che è presente al sud Italia.