Il Movimento 17 ottobre è tra i principali protagonisti e promotori degli scontri di piazza avvenuti a Milano lo scorso fine settimana ed ha annunciato sui propri profili social cosa ha intenzione di fare per l’attuale fine settimana in diverse città del nostro paese per continuare sulla scia di quanto accaduto, ovvero il voler manifestare per una maggior consapevolezza sul ruolo difficile dei giovani in Italia.

Movimento 17 ottobre, no a Piazza Duomo a Milano

Il Movimento 17 ottobre ha voluto annunciare su Instagram il secondo raduno previsto per oggi 24 ottobre con inizio molto probabile per le ore 15, come accaduto lo scorso weekend.

Tuttavia l’attenzione di tutti è rispetto alla location in cui i ragazzi arriveranno e si raduneranno per fare casino e causare disordini.

Complice la forte attenzione mediatica e il maggiore sforzo messo in campo dal governo per contrastarli, Piazza Duomo risulta essere troppo calda, da qui la decisione di spostarsi in un altro luogo della città.

Il luogo però non è stato ancora comunicato, la strategia è di radunarsi alle 14:30 in ciascuna città e poi solo dopo un’ora sarà comunicata la piazza finale in cui agiranno.

Saranno quindi ore di massima agitazione quelle antecedenti i blitz con l’obiettivo di intercettarli in tempo.

Movimento 17 ottobre, a Roma no al Circo Massimo

Anche Roma è sorvegliata speciale per gli scontri che metterà in scena il Movimento 17 Ottobre, anche per la Capitale vale il medesimo discorso di Milano: no ad assembramenti in luoghi simbolo della città, quindi escluso il Circo Massimo, come riporta RomaToday.

La strategia è la medesima anche per la frangia romana dal movimento, tutti si raduneranno in un punto preciso alle ore 14:30 e alle 15:30 sarà comunicata la piazza finale dove manifesteranno.

Il post si è concluso con un messaggio forte: “La piazza è nostra”, hanno scritto spiegando di non essere intimoriti dai blindati e di agire secondo le loro condizioni quando lo diranno e lo decideranno loro. Quel che è certo è che sarà un altro fine settimana caldissimo.